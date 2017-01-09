Поиск по сайту

Попытки ФРГ стабилизировать еврозону, а также политика Франции и Италии несут риски для ЕС. Вице-канцлер и министр экономики Германии Зигмар Габриэль заявил о возможности расада Евросоюза. Об этом он сказал в интервью Der Spiegel, передает Reuters. Отметим, что Габриэль является возможным соперником Ангелы...

09.01.2017

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