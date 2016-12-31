Поиск по сайту

Президент РФ заявил о начале мирных переговоров. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о достижении договоренности о прекращении огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. По словам Путина, в Сирии подписаны три документа. Первый – между сирийским правительством и вооруженной оппозицией...

29.12.2016

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