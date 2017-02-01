Поиск по сайту

Сайт открыл доступ к 1138 файлам по Марин Ле Пен и 3630 документам, имеющим отношение к Франсуа Фийону. Сайт WikiLeaks заявил, что в его архивах содержится более 1138 документов, имеющих отношение к кандидату в президенты Франции, лидеру французской партии "Национальный фронт"...

01.02.2017

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