Поиск по сайту

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|25.01.2017
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|● Как Блок Петра Порошенко превращается в Блок Юры Енакиевского. 13:22
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|● 20 признаков женщин, с которыми не стоит связываться 0:06
|Сегодня
|● Спасатели освобождают машины из сугробов, метеослужбы обещают ухудшения 11:48
|● В Краматорске депутаты не дали землю под гаражи участникам АТО 11:45
|● Кадровые вопросы в медицине Краматорска 11:23
|● Краматорчане зажгли огни памяти на меловой горе 11:16
|● В Краматорске сбили пешехода и легковушка столкнулась с троллейбусом 10:56
|● Как избежать осложнений гриппа 8:37
|● КМРТС отключили отопление 7:26
|25.01.2017
|● Двое Краматорчан везли контрабандные сигареты на 1 млн. гривен 23:09
|● Сотрудники ЭМСС приехали с подарками в школу-интернат №3 22:59
|● Краматорск будет иметь свой госпитальный округ 22:56
|● В ГНИ Краматорска состоится семинар для предпринимателей 22:53
|● рекламное агентство "Магнит", кто за ним стоит... 22:41
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|● Реформирование медицины Донецкой области и Краматорске начнется в 2017 году 16:28
|● Краматорская АТС № 3 меняет нумерацию телефонов для абонентов 15:22
На дорогах сложилась опасная ситуация в связи с неблагоприятными погодными условиями Вчера в 22:55 на дороге Краматорск – Александровка, на выезде из города Краматорск спасатели с помощью автоцистерны и буксировочного троса вытащили из снежного сугроба легковой...
26.01.2017
Больше в разделе: Новости Краматорска
20.01.2017
23.01.2017
20.01.2017
Сегодня утром жителей Даманского (абонентов КМРТС) ждал большой сюрприз: проснувшись, мы обнаружили, что отопления нет. И это при том, что сегодня ожидается сильное похолродание до -25!!! Как по заказу... Как оказалось то ли на котельной, то ли на теплотрассе авария. Когда...
26.01.2017
Больше в разделе: Народная новость
22.01.2017
21.01.2017
20.01.2017
Продолжаю наблюдать за тем, как Блок Петра Порошенко постепенно превращается в Блок Юрия Иванющенко. Зрелище это вызывает у меня смешанные чувства. С одной стороны мне грустно, потому что я сам имел несчастье когда-то состоять в БПП. С другой стороны происходящее...
25.01.2017
Больше в разделе: Новости региона
23.01.2017
20.01.2017
25.01.2017
Запасы активно расходуются из-за начавшегося похолодания. Украина увеличила отбор газа из хранилищ на 42% – до 78 млн. кубометров в сутки. Как сообщает Укртрансгаз, это связано с резким похолоданием, которое началось в середине текущей недели. "Данный режим отбора газа является абсолютно оптимальным,...
26.01.2017
Больше в разделе: Новости Украины
20.01.2017
21.01.2017
20.01.2017
Главы Украины и КНР встретились на полях форума в Давосе. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Китай будет содействовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он заявил на встрече с главой КНР Си Цзиньпином на полях Всемирного экономического форума в...
17.01.2017
Больше в разделе: Политика
ВВП должно увеличиться на 0,5%, считают в ведомстве. При повышении минимальной заработной платы инфляция увеличится на 1%. В то же время ВВП Украины повысится на 0,5%. Об этом заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий в интервью ЛІГА.net. "Повышение минималки имеет двоякий эффект. С...
23.01.2017
Больше в разделе: Экономика
23.01.2017
Есть данные, что обокрали хозяйку магазина Сана Хант. Жительница Печерского района столицы (1961 года рождения) заявила, что из ее квартиры вынесли 300 тысяч евро и 750 тысяч долларов. Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на источник в Нацполиции. Женщина без постоянного места...
25.10.2016
Больше в разделе: Общество
Панамская прокуратура не будет расследовать скандальные документы. Расследование дела о "панамском досье" приостановлено прокуратурой Панамы, сообщает Би-Би-Си. Как было сказано на пресс-конференции, основанием для приостановки расследования стал вопрос о законности этих действий, решение по этому вопросу должен принять Верховный суд. Напомним, ранее власти...
25.01.2017
Больше в разделе: Новости в мире
21.01.2017
20.01.2017
25.01.2017
Идея записать интервью с одним из самых известных украинских волонтеров - харьковским бизнесменом Романом Доником, появилась у меня давно. Ведь помощью украинской армии он занялся с первых дней войны. А значит, лучше многих может проанализировать, как менялось волонтерское движение со...
24.03.2016
Больше в разделе: Блоги
Тема автономного движения привлекает всё больше компаний (Uber, Google). Последний пример — Panasonic, показавший прототип салона такого автомобиля и представивший будущее подобного транспорта. Теперь вот и Amazon. Специалисты компании Amazon уверяют, что для нынешних автономных транспортных...
26.01.2017
Больше в разделе: Авто
20.01.2017
23.01.2017
26.01.2017
Boeing 747 разрушил десятки домов, поэтому количество погибших может существенно вырасти. Количество погибших на месте крушения грузового самолета Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines в районе бишкекского аэропорта Манас выросло до 35 человек, среди них шесть детей. Об этом пишет АКИpress со...
16.01.2017
Больше в разделе: Происшествия и криминал
Во время сближения с Плутоном аппарату «Новые горизонты» удалось сделать множество снимков с близкого расстояния. Сейчас из них смонтирован небольшой видеоролик, позволяющий представить посадку на карликовую планету. Автоматическая межпланетная станция New Horizons («Новые горизонты») покинула Землю в 2006 году. Ее первыми задачами был сбор информации о Плутоне и его естественном...
23.01.2017
Больше в разделе: Наука и технологии
23.01.2017
Второй тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир пообещал, что чемпиону мира по версии IBF в супертяжелом весе британцу Энтони Джошуа прийдется несладко в будущем бою против нашего боксера. Об этом сообщает портал Вoxingnews. "Владимир Кличко будет очень хорошо подготовлен, когда он...
23.01.2017
Больше в разделе: Спорт
23.01.2017
Несмотря на то, что свадебный сезон-2016 еще в полном разгаре, будущие молодожены уже вовсю начинают присматриваться к датам на следующий год. Казалось бы, ну к чему такая спешка? На самом же деле выбрать благоприятные дни для свадьбы в 2017 году...
04.10.2016
Больше в разделе: Он + Она
В Черкассах пофантазировали, что было бы, если в фильме "50 оттенков серого" снялся мэр города Анатолий Бондаренко и известная телеведущая Ольга Фреймут
23.01.2017
Больше в разделе: Курьёзы
23.01.2017
Чтобы наслаждаться зимними прогулками и не мерзнуть, важно правильно одеваться. Предлагаем несколько советов, как правильно выбрать одежду для малышей, которые недавно научились ходить и не хотят всю прогулку сидеть в колясках. Термобелье Главная функция термобелья - это отводить влагу и сохранять...
23.01.2017
Больше в разделе: Дети
23.01.2017
Как правильно одеваться в морозы, чтобы не заболеть Одежда, которую вы носите зимой, должна быть не только красивой и модной, в первую очередь, она должна быть комфортной и защищать от мороза и ветра. Некоторую одежду просто противопоказано носить зимой, а искусственные...
23.01.2017
Больше в разделе: Здоровье
20.01.2017
23.01.2017
Фотографу-любителю удалось запечатлеть редкое явление. В пустыне Сахара в впервые за почти 40 лет выпал снег. Запечатлеть это редкое явление удалось фотографу-любителю Кариму Бушетата, сообщает The Independent. Фотограф сделал снимки в понедельник в небольшом алжирском городе Айн Сефра, который находится в Атласских горах...
22.12.2016
Больше в разделе: Фото
Украинский самолет Су-25 произвел пуски ракет по учебным целям. В Сети появилось видео, на котором запечатлели авиаудары самолета Су-25 Вооруженных сил Украины по учебным целям. Скорее всего, видеозапись снята камерами наблюдения, которые установлены на одноместный бронированный штурмовик Су-25, запускавший ракеты Х-25МЛ. В комментариях к...
20.12.2016
Больше в разделе: Видео
38-летняя Линь Яо Ли, ничего не подозревая, возвращалась домой из центра города Пуянг, Китай. Но тут откуда не возьмись на нее напали четыре женщины. Эти женщины хотели одного и того же – наказать предполагаемую любовницу одного из мужей. Женщины сначала порвали...
15.04.2016
Больше в разделе: 18+
Кардио - средство номер один для быстрого жиросжигания, а также для поддержания тонуса тела. Девушки ничего не знающие про кардио, не могут выбирать для себя подходящую нагрузку. О 5 лучших кардио для девушки, и пойдет речь в статье. 1. Ходьба в быстром...
23.01.2017
Больше в разделе: Женский клуб
23.01.2017
Церемонию открытия Евровидения-2017 планируют провести на территории комплекса Софийского собора. Об этом организаторы песенного конкурса сообщили во время рабочей встречи. Перед церемонией участники конкурса пройдут по Красной дорожке, которую расстелят на Софийской площади и которая будет вести в Софийский собор. Заместитель председателя...
06.10.2016
Больше в разделе: Шоу
Куриный маффин с сыром отличная закуска, которая готовится за 40-45 минут. Выглядит оригинально, несложное исполнение, отлично подойдет для званого ужина. Такие маффины нравятся детям. Они расходятся очень быстро. Вкусные, питательные, сочные, словом, это блюдо обречено стать любимым.Ингредиенты (на 12 маффинов)-...
07.10.2016
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