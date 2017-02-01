Поиск по сайту

|Сегодня
|● Турчинов поручил готовить контрнаступление 18:59
|● Украина выиграла миллионный иск в Нью-Йорке 18:57
|● В Украине хотят изменить механизм выплат пособий по безработице 16:46
|● Кто получает самую большую пенсию в Украине 15:22
|● В МИД Украины объяснили правила получения виз США 14:48
|● Павло Жебрівський про ситуацію в Авдіївці станом на 12.00 14:23
|● Украина возглавила Совбез ООН 12:10
|● В Минске соберется контактная группа по Донбассу 11:30
|● В Авдеевке началась эвакуация 10:42
|● WikiLeaks заявил о компромате на Ле Пен и Фийона 10:30
|● МВФ требует повысить пенсионный возраст – Рева 10:02
|31.01.2017
|● Блокпост №1 по блокаде грузов из "ЛНР/ДНР" надо ставить на Банковой возле Администрации Президента – военный эксперт Жданов 20:55
|● Генерал Аброськин показал предсмертное письмо 16-летней девушки из Лимана 19:32
|● Названа сумма, которую Киев должен выплатить МВФ 18:01
|● Сорос: ЕС должен погрузить Украину в войну — или Украина похоронит ЕС 17:20
|Сегодня
|● Кредит на оплату коммуналки 19:58
|● Сколько платят жители Краматорска за светлые улицы 19:01
|● 2 больница 18:27
|● Мошенники из ДНР переоформили недвижимость через Краматорск на 8 млн грн 16:39
|● Владимир Сергиенко: "Те, кто блокируют торговлю между Украиной и ЛДНР - это смесь дураков, коррупционеров, рэкетиров и российских агентов!" 15:30
|● Развитие города?! 15:26
|● Что думают краматорчане о проекте «Лабиринт» 15:13
|● Краматорское телевидение 14:03
|● В Краматорске начальник отделения банка завладел 2,8 млн гривен клиента 13:59
|● Краматорский онкоцентр счиает себя Всевышним??? 13:05
|● Исполком предоставляет бесплатное оздоровление для детей 12:33
|● Краматорчане задолжали за воду 500 тыс грн 12:31
|● Бесплатный семинар от ГНИ 11:56
|● Энергомашспецсталь произведет рабочие и опорные валки для ММК им. Ильича 11:50
|● Сегодня в некоторых районах Краматорска возможен сильный запах газа 11:23
|● Центр занятости ввел “онлайн очередь” 11:17
|● Новым директором ФК Авангард стал Андрей Бессонный 10:37
|● Кафе "Визит" загрязняет воздух во всем районе 10:30
|● В Краматорске может появиться бесплатный спортивный зал 9:57
Затраты на электроэнергию для освещения улиц Краматорска превысили расходы на текущее обслуживание и ремонт линий внешнего освещения. Так, в течение прошлого года было осуществлено текущее обслуживание и ремонт линий внешнего освещения на общую сумму 3,7 млн....
01.02.2017
Больше в разделе: Новости Краматорска
26.01.2017
27.01.2017
26.01.2017
27.01.2017
27.01.2017
28.01.2017
Як повідомляє голова облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної облдержадміністрації Павло Жебрівський, щойно російська сторона в СЦКК надала нам письмове підтвердження гарантій припинення вогню. “Три дні неймовірних зусиль Президента України та наших міжнародних партнерів! Наші ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі....
01.02.2017
Больше в разделе: Новости региона
28.01.2017
29.01.2017
31.01.2017
Секретарь СНБО поставил задачу перед подразделениями в Авдеевке. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов побывал сегодня на передовой линии обороны в Авдеевке. Он поручил военным подготовиться к наступлению со стороны сепаратистов, а также быть готовыми к контрнаступлению, сообщает...
01.02.2017
Больше в разделе: Новости Украины
27.01.2017
27.01.2017
26.01.2017
Главы Украины и КНР встретились на полях форума в Давосе. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Китай будет содействовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он заявил на встрече с главой КНР Си Цзиньпином на полях Всемирного экономического форума в...
17.01.2017
Больше в разделе: Политика
ВВП должно увеличиться на 0,5%, считают в ведомстве. При повышении минимальной заработной платы инфляция увеличится на 1%. В то же время ВВП Украины повысится на 0,5%. Об этом заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий в интервью ЛІГА.net. "Повышение минималки имеет двоякий эффект. С...
23.01.2017
Больше в разделе: Экономика
Есть данные, что обокрали хозяйку магазина Сана Хант. Жительница Печерского района столицы (1961 года рождения) заявила, что из ее квартиры вынесли 300 тысяч евро и 750 тысяч долларов. Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на источник в Нацполиции. Женщина без постоянного места...
25.10.2016
Больше в разделе: Общество
Сайт открыл доступ к 1138 файлам по Марин Ле Пен и 3630 документам, имеющим отношение к Франсуа Фийону. Сайт WikiLeaks заявил, что в его архивах содержится более 1138 документов, имеющих отношение к кандидату в президенты Франции, лидеру французской партии "Национальный фронт"...
01.02.2017
Больше в разделе: Новости в мире
30.01.2017
01.02.2017
Идея записать интервью с одним из самых известных украинских волонтеров - харьковским бизнесменом Романом Доником, появилась у меня давно. Ведь помощью украинской армии он занялся с первых дней войны. А значит, лучше многих может проанализировать, как менялось волонтерское движение со...
24.03.2016
Больше в разделе: Блоги
Тема автономного движения привлекает всё больше компаний (Uber, Google). Последний пример — Panasonic, показавший прототип салона такого автомобиля и представивший будущее подобного транспорта. Теперь вот и Amazon. Специалисты компании Amazon уверяют, что для нынешних автономных транспортных...
26.01.2017
Больше в разделе: Авто
26.01.2017
Власти страны назвали произошедшее террористическим актом. Минимум шесть человек погибли в результате нападения на мечеть в канадской провинции Квебек, еще восемь человек получили ранения, пишут местные СМИ со ссылкой на полицию. Власти страны классифицировали происшествие как террористический акт. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо...
30.01.2017
Больше в разделе: Происшествия и криминал
30.01.2017
Вода на Земле не была занесена на планету астероидами или метеоритами, а возникла в результате химических реакций в ее недрах. Ирландские, канадские и китайские геофизики показали, что вода на Земле возникла в результате химических реакций в ее недрах, а не была...
31.01.2017
Больше в разделе: Наука и технологии
27.01.2017
31.01.2017
Второй тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир пообещал, что чемпиону мира по версии IBF в супертяжелом весе британцу Энтони Джошуа прийдется несладко в будущем бою против нашего боксера. Об этом сообщает портал Вoxingnews. "Владимир Кличко будет очень хорошо подготовлен, когда он...
23.01.2017
Больше в разделе: Спорт
Несмотря на то, что свадебный сезон-2016 еще в полном разгаре, будущие молодожены уже вовсю начинают присматриваться к датам на следующий год. Казалось бы, ну к чему такая спешка? На самом же деле выбрать благоприятные дни для свадьбы в 2017 году...
04.10.2016
Больше в разделе: Он + Она
Домашний питомец душевно перебирает клавиши Серый кот продемонстрировал в сети музыкальные навыки. Животное покоряет пользователей душевной игрой на пианино. Соответствующее видео опубликовано в Facebook. На видео маленький музыкант исполнил собственное произведения искусства, причем играло животное и головой, и лапами. Умело...
30.01.2017
Больше в разделе: Курьёзы
30.01.2017
Чтобы наслаждаться зимними прогулками и не мерзнуть, важно правильно одеваться. Предлагаем несколько советов, как правильно выбрать одежду для малышей, которые недавно научились ходить и не хотят всю прогулку сидеть в колясках. Термобелье Главная функция термобелья - это отводить влагу и сохранять...
23.01.2017
Больше в разделе: Дети
Долгое время медицина не относила проявление аллергии на холод к заболеваниям, поскольку и холод и снег не являются аллергенами. Главная особенность аллергии на холод в том, что мороз и холод являются не аллергеном, а лишь его имитатором. При таком виде...
31.01.2017
Больше в разделе: Здоровье
30.01.2017
31.01.2017
Фотографу-любителю удалось запечатлеть редкое явление. В пустыне Сахара в впервые за почти 40 лет выпал снег. Запечатлеть это редкое явление удалось фотографу-любителю Кариму Бушетата, сообщает The Independent. Фотограф сделал снимки в понедельник в небольшом алжирском городе Айн Сефра, который находится в Атласских горах...
22.12.2016
Больше в разделе: Фото
Украинский самолет Су-25 произвел пуски ракет по учебным целям. В Сети появилось видео, на котором запечатлели авиаудары самолета Су-25 Вооруженных сил Украины по учебным целям. Скорее всего, видеозапись снята камерами наблюдения, которые установлены на одноместный бронированный штурмовик Су-25, запускавший ракеты Х-25МЛ. В комментариях к...
20.12.2016
Больше в разделе: Видео
38-летняя Линь Яо Ли, ничего не подозревая, возвращалась домой из центра города Пуянг, Китай. Но тут откуда не возьмись на нее напали четыре женщины. Эти женщины хотели одного и того же – наказать предполагаемую любовницу одного из мужей. Женщины сначала порвали...
15.04.2016
Больше в разделе: 18+
Кардио - средство номер один для быстрого жиросжигания, а также для поддержания тонуса тела. Девушки ничего не знающие про кардио, не могут выбирать для себя подходящую нагрузку. О 5 лучших кардио для девушки, и пойдет речь в статье. 1. Ходьба в быстром...
23.01.2017
Больше в разделе: Женский клуб
Слоганом конкурса в этом году стала фраза Celebrate Diversity. Слоганом песенного конкурса "Евровидение 2017", который в этом году пройдет в Киеве, стала фраза Celebrate Diversity, которую можно перевести как "Уважаем разнообразие", сообщается сайте телеканала UA:Перший. Слоган дополняет логотип конкурса, в основе которого...
30.01.2017
Больше в разделе: Шоу
30.01.2017
30.01.2017
Куриный маффин с сыром отличная закуска, которая готовится за 40-45 минут. Выглядит оригинально, несложное исполнение, отлично подойдет для званого ужина. Такие маффины нравятся детям. Они расходятся очень быстро. Вкусные, питательные, сочные, словом, это блюдо обречено стать любимым.Ингредиенты (на 12 маффинов)-...
07.10.2016
Больше в разделе: Кулинария