Поиск по сайту

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Боевик «ДНР» заявил о «подполье» в Славянске

09 Январь 2017

В Краматорске состоялся фестиваль вертепов

09 Январь 2017

Бывший мэр Слаянска Олег Зонтов рассказал, как город живёт после освобождения

09 Январь 2017

Папа Римский сделал заявление по Донбассу

09 Январь 2017

За сутки жители Краматорска отдали мошенникам 50 000 гривен

09 Январь 2017

В Краматорске начали реконструировать общежития для переселенцев

09 Январь 2017

  • Боевик «ДНР» заявил о «подполье» в Славянске

    09 Январь 2017

  • В Краматорске состоялся фестиваль вертепов

    09 Январь 2017

  • Бывший мэр Слаянска Олег Зонтов рассказал, как город живёт после освобождения

    09 Январь 2017

  • Папа Римский сделал заявление по Донбассу

    09 Январь 2017

  • За сутки жители Краматорска отдали мошенникам 50 000 гривен

    09 Январь 2017

  • В Краматорске начали реконструировать общежития для переселенцев

    09 Январь 2017

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Последние новости

Сегодня
Боевик «ДНР» заявил о «подполье» в Славянске 20:27
Бывший мэр Слаянска Олег Зонтов рассказал, как город живёт после освобождения 16:55
Папа Римский сделал заявление по Донбассу 15:42
"Думаю, что она поняла меня": в СБУ пообщались с Савченко по поводу публикации списков военнопленных 15:03
На должность главы Нацполиции претендуют 64 человека. Прием заявок завершен 15:00
В Германии допустили развал Евросоюза 11:38
Децентрализация останется приоритетом – Гройсман 9:51
07.01.2017
Порошенко нанял лоббистов в США − СМИ 13:02
В НБУ подтвердили выпуск купюры в 1000 гривен 13:00
В Германию прибыли сотни танков из США 12:59
ГПУ за год вернула государству девять миллиардов 12:57
06.01.2017
Нацбанк продал $55 миллионов на аукционе 15:41
Житель Славянска совершил суицид 15:34
Лекарства в Украину будут ввозить по упрощенной системе регистрации 14:35
Что необходимо сделать Украине для курса 18,5 грн/долл 12:54

Краматорские новости

Сегодня
В Краматорске состоялся фестиваль вертепов 17:50
Вредим от безисходности 16:23
Безпредел 13:47
За сутки жители Краматорска отдали мошенникам 50 000 гривен 11:43
В Краматорске начали реконструировать общежития для переселенцев 9:45
Сегодня в Краматорске пройдет парад вертепов 9:41
08.01.2017
Депутаты Краматорска предлагают наградить полицейского Александра Ветрова знаком "За заслуги перед громадой" 12:45
Депутатский приём на следующей неделе (уточнено) 11:34
07.01.2017
Классная ярмарка 23:59
ГорИсполком "отмазывается" от питиций 17:45
Прошу вернуть украденный ноутбук! 16:36
В Краматорск поступила вакцина от гриппа, но не для всех 12:49
Приколы Краматорского горгаза 1:40
06.01.2017
В Краматорске задержан уличный грабитель, порезавший горло 17-летней девушке 18:50
Изменения в законодательстве повлекли массовое сворачивание бизнеса в Краматорске 18:48
  • Краматорск
  • Народная новость
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  • Украина

В Краматорске состоялся фестиваль вертепов

В Краматорске состоялся фестиваль вертепов

На центральной площади Краматорска утром 9 открылся фестиваль Рождественских вертепов - театрализованных представлений на тему Рождества Христова.    Организатором акции выступил Донецкий областной учебно-методический центр культуры Управления культуры и туризма ДонОВГА. История вертепов имеет давнюю традицию, а...

09.01.2017
Больше в разделе: Новости Краматорска

Вредим от безисходности

Вредим от безисходности

Добрый вечер! Сегодня ходил на гараж АК "Венера" и в мусорном баке увидел выброшенные лампы дневного света. Они содержат ртуть и их необходимо утилизировать как опасные отходы. Но в связи с тем, что в нашем городе их сдавать некуда поступают...

09.01.2017
Больше в разделе: Народная новость

Боевик «ДНР» заявил о «подполье» в Славянске

Боевик «ДНР» заявил о «подполье» в Славянске

  Сепаратисты заявили, что в Славянске действует так называемая ячейка “общественного движения “Донецкая Республика“. Вслед за Славянском такие ячейки могут открыться и в других подконтрольных киевской власти городах. Об этом сепаратистскому изданию ДАН заявил руководитель боевиков Денис Пушилин, именующий себя “председателем...

09.01.2017
Больше в разделе: Новости региона

"Думаю, что она поняла меня": в СБУ пообщались с Савченко по поводу публикации списков военнопленных

Намерения депутата Надежды Савченко опубликовать списки украинских пленных очень навредят заложникам и их семьям. Об этом советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил в эфире одного из украинских телеканалов. Он рассказал, что лично общался с Савченко и просил, чтобы она не публиковала...

09.01.2017
Больше в разделе: Новости Украины

такси1568
  • Политика
  • Экономика
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  • Блоги

Децентрализация останется приоритетом – Гройсман

Децентрализация останется приоритетом – Гройсман

Премьер-министр назвал главную цель правительства. Децентрализация останется приоритетом правительства в 2017 году и будет набирать обороты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "… в городах и селах будут и в этом году будут появляться новые...

09.01.2017
Больше в разделе: Политика

Нацбанк продал $55 миллионов на аукционе

Нацбанк продал $55 миллионов на аукционе

Доллар продавался по курсу 27,05 гривен. Нацбанк продал на аукционе 55,2 миллиона долларов по курсу 27,05 гривен за доллар, удовлетворив 86,9 процентов заявленного спроса, сказано на сайте НБУ. На аукцион подали заявки на 63,5 миллионов долларов по курсу от 26 гривен за...

06.01.2017
Больше в разделе: Экономика

В Киеве у безработной украли миллион долларов – СМИ

В Киеве у безработной украли миллион долларов – СМИ

Есть данные, что обокрали хозяйку магазина Сана Хант. Жительница Печерского района столицы (1961 года рождения) заявила, что из ее квартиры вынесли 300 тысяч евро и 750 тысяч долларов. Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на источник в Нацполиции. Женщина без постоянного места...

25.10.2016
Больше в разделе: Общество

В Германии допустили развал Евросоюза

В Германии допустили развал Евросоюза

Попытки ФРГ стабилизировать еврозону, а также политика Франции и Италии несут риски для ЕС. Вице-канцлер и министр экономики Германии Зигмар Габриэль заявил о возможности расада Евросоюза. Об этом он сказал в интервью Der Spiegel, передает Reuters. Отметим, что Габриэль является возможным соперником Ангелы...

09.01.2017
Больше в разделе: Новости в мире

Роман Доник: эта война - не последняя, но мы обречены на успех

Роман Доник: эта война - не последняя, но мы обречены на успех

Идея записать интервью с одним из самых известных украинских волонтеров - харьковским бизнесменом Романом Доником, появилась у меня давно. Ведь помощью украинской армии он занялся с первых дней войны. А значит, лучше многих может проанализировать, как менялось волонтерское движение со...

24.03.2016
Больше в разделе: Блоги

  • Авто
  • Происшествия и криминал
  • Наука и технологии
  • Спорт

Европейцы назвали самые экологичные автомобили

Европейцы назвали самые экологичные автомобили

Всего было протестировано 45 машин с различными типами силовых установок — бензиновыми, дизельными, гибридными и чисто электрическими. Одной из ключевых задач тестов было определить, какие автопроизводители действительно занимаются снижением расхода и токсичности выхлопов вредных...

12.12.2016
Больше в разделе: Авто

Угонщики ливийского самолета отпустили заложников

Угонщики ливийского самолета отпустили заложников

На борту находилось 118 человек. Угонщики самолета A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который приземлился на Мальте, отпустили всех заложников. Об этом сообщило издание Maltatoday. "Угонщики на борту ливийского самолета, приземлившегося на Мальте согласились сложить оружие и отпустить 118 пассажиров", – говорится в...

23.12.2016
Больше в разделе: Происшествия и криминал

SpaceX запускает Falcon 9 после неудачи в сентябре

SpaceX запускает Falcon 9 после неудачи в сентябре

Первый после аварии запуск ракеты Falcon 9 состоится 8 января. Пуск ракеты-носителя Falcon 9, после аварии в сентябре, состоится 8 января, сообщила компания Илона Маска SpaceX, передает русская служба ВВС. В компании заявили, что SpaceX возобновит полеты с космодрома Ванденберг запуском спутника Iridium NEXT...

03.01.2017
Больше в разделе: Наука и технологии

Кличко-старшего признали вечным чемпионом

Кличко-старшего признали вечным чемпионом

  Награду Кличко вручили от имени Всемирного боксерского совета.     На 54-м ежегодном съезде Всемирного боксерского совета (WBC) Виталия Кличко объявили "вечным чемпионом мира" в супертяжелом весе по своей версии, сообщает официальный сайт фан-клуба братьев Кличко.   Награду Кличко вручил бывший чемпион мира в четырех весовых категориях...

13.12.2016
Больше в разделе: Спорт

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Какой день выбрать для свадьбы в 2017 году

Какой день выбрать для свадьбы в 2017 году

Несмотря на то, что свадебный сезон-2016 еще в полном разгаре, будущие молодожены уже вовсю начинают присматриваться к датам на следующий год. Казалось бы, ну к чему такая спешка? На самом же деле выбрать благоприятные дни для свадьбы в 2017 году...

04.10.2016
Больше в разделе: Он + Она

Тысячи незнакомцев пришли на день рождения мексиканки

Тысячи незнакомцев пришли на день рождения мексиканки

Причиной тому послужило видеоприглашение, которое опубликовали родители в Facebook. Тысячи незнакомцев прибыли на 15-летие Руби Гарсии из Мексики, которое девушка отмечала 26 декабря. Празднование проходило под открытым небом, и больше напоминало массовый уличный концерт, передает The Daily Mail. Причиной того, что к...

27.12.2016
Больше в разделе: Курьёзы

Как научить ребенка плавать

Как научить ребенка плавать

Плавание служит хорошим тренажером, который помогает развивать многие важные мышцы, а также тренировать дыхательную систему. Многие родители пытаются научить ребенка плавать, но не у всех это сразу получается. Нужно знать несколько основных упражнений, которые помогут справиться. К тому же важно,...

22.12.2016
Больше в разделе: Дети

Ученые назвали фрукт, который спасает от депрессии

Ученые назвали фрукт, который спасает от депрессии

В новом исследовании новозеландских специалистов приняли участие 54 молодых человека Стало известно, какой фрукт помогает избавиться от усталости и депрессии. Об этом рассказали новозеландские ученые из Университета Отаго, пишет "Ортодокс". В новом исследовании новозеландских специалистов приняли участие 54 молодых человека. При этом...

22.12.2016
Больше в разделе: Здоровье

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В пустыне Сахара впервые за 40 лет выпал снег

В пустыне Сахара впервые за 40 лет выпал снег

Фотографу-любителю удалось запечатлеть редкое явление. В пустыне Сахара в впервые за почти 40 лет выпал снег. Запечатлеть это редкое явление удалось фотографу-любителю Кариму Бушетата, сообщает The Independent. Фотограф сделал снимки в понедельник в небольшом алжирском городе Айн Сефра, который находится в Атласских горах...

22.12.2016
Больше в разделе: Фото

В Сети показали мощь украинского штурмовика Су-25

Украинский самолет Су-25 произвел пуски ракет по учебным целям. В Сети появилось видео, на котором запечатлели авиаудары самолета Су-25 Вооруженных сил Украины по учебным целям. Скорее всего, видеозапись снята камерами наблюдения, которые установлены на одноместный бронированный штурмовик Су-25, запускавший ракеты Х-25МЛ. В комментариях к...

20.12.2016
Больше в разделе: Видео

Вот как в Китае поступают с любовницами мужа. А люди просто стоят и глазеют…(18+)

38-летняя Линь Яо Ли, ничего не подозревая, возвращалась домой из центра города Пуянг, Китай. Но тут откуда не возьмись на нее напали четыре женщины. Эти женщины хотели одного и того же – наказать предполагаемую любовницу одного из мужей. Женщины сначала порвали...

15.04.2016
Больше в разделе: 18+

Темные круги: как решить проблему?

Темные круги: как решить проблему?

Есть множество возможных причин возникновения темных кругов под глазами, начиная от аллергии и обезвоживания организма, заканчивая усталостью и даже анемией. В первую очередь от этой проблемы страдают курильщики и люди, в чьем рационе слишком много соли, кофеина и рафинированного сахара,...

05.10.2016
Больше в разделе: Женский клуб

Церемонию открытия Евровидения проведут в в Софийском соборе

Церемонию открытия Евровидения проведут в в Софийском соборе

Церемонию открытия Евровидения-2017 планируют провести на территории комплекса Софийского собора. Об этом организаторы песенного конкурса сообщили во время рабочей встречи.  Перед церемонией участники конкурса пройдут по Красной дорожке, которую расстелят на Софийской площади и которая будет вести в Софийский собор.   Заместитель председателя...

06.10.2016
Больше в разделе: Шоу

Порадуйте своего мужчину и близких: куриный маффин с сыром

Порадуйте своего мужчину и близких: куриный маффин с сыром

Куриный маффин с сыром отличная закуска, которая готовится за 40-45 минут. Выглядит оригинально, несложное исполнение, отлично подойдет для званого ужина. Такие маффины нравятся детям. Они расходятся очень быстро. Вкусные, питательные, сочные, словом, это блюдо обречено стать любимым.Ингредиенты (на 12 маффинов)-...

07.10.2016
Больше в разделе: Кулинария