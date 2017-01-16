Поиск по сайту

Избранный президент США Дональд Трамп решил не продавать свой бизнес, обосновав это тем, что такая продажа вряд ли будет возможна. Об этом сообщила на совместной пресс-конференции с Трампом его юрист Шери Диллон. "Какой бы ни была цена, она станет поводом для спекуляций...

11.01.2017

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