Поиск по сайту

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|15.01.2017
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Сегодня, 16 января, в 09:36 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о том, что в квартире по ул. Людмилы Хохленко закрылся маленький ребенок, а на плите готовится еда. К месту происшествия прибыли спасатели 30 государственной...
16.01.2017
Больше в разделе: Новости Краматорска
10.01.2017
12.01.2017
11.01.2017
Здравствуйте. Мы во дворе гуляли с ребенком и в снегу нашли пропуск и карту Альфа банка на имя Година Алексея, может кто ищет опубликуйте пожалуйста. Мой номер 0987127041
16.01.2017
Больше в разделе: Народная новость
13.01.2017
10.01.2017
13.01.2017
В день принимается порядка 20 решений о принудительной оплате долгов по коммуналке. «Процессуальное производство дел о взыскании долгов значительно сократили, — говорит юрист Юрий Лещенко. — Сразу передаются документы в суд на получение судебного приказа, затем он посылается должнику, и если...
16.01.2017
Больше в разделе: Новости региона
10.01.2017
13.01.2017
09.01.2017
При этом соответствующую новость уже удалили с правительственного портала. Министр социальной политики Андрей Рева пообещал к марту представить законопроект, который позволит сделать Пенсионный фонд бездефицитным, но в то же время может вызвать "шок" у украинцев. Об этом было сказано на сайте Минсполитики,...
16.01.2017
Больше в разделе: Новости Украины
10.01.2017
11.01.2017
12.01.2017
Во время встречи с Байденом президент Украины высказался по поводу Трампа. На совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джо Байденом в Киеве Порошенко выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новой администрацией США. "Мы уважаем демократический выбор американского народа и готовы к эффективному и...
16.01.2017
Больше в разделе: Политика
16.01.2017
Курс нацвалюты снизился из-за спада деловой активности, подчеркивает регулятор. Снижение курса гривны связано с традиционным для первых месяцев года сезонным спадом деловой активности. Так прокомментировал ситуацию на рынке заместитель главы Нацбанка Украины Олег Чурий в пятницу, 13 января. Этот спад, добавил он,...
13.01.2017
Больше в разделе: Экономика
12.01.2017
13.01.2017
11.01.2017
Есть данные, что обокрали хозяйку магазина Сана Хант. Жительница Печерского района столицы (1961 года рождения) заявила, что из ее квартиры вынесли 300 тысяч евро и 750 тысяч долларов. Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на источник в Нацполиции. Женщина без постоянного места...
25.10.2016
Больше в разделе: Общество
Избранный президент США Дональд Трамп решил не продавать свой бизнес, обосновав это тем, что такая продажа вряд ли будет возможна. Об этом сообщила на совместной пресс-конференции с Трампом его юрист Шери Диллон. "Какой бы ни была цена, она станет поводом для спекуляций...
11.01.2017
Больше в разделе: Новости в мире
10.01.2017
11.01.2017
Идея записать интервью с одним из самых известных украинских волонтеров - харьковским бизнесменом Романом Доником, появилась у меня давно. Ведь помощью украинской армии он занялся с первых дней войны. А значит, лучше многих может проанализировать, как менялось волонтерское движение со...
24.03.2016
Больше в разделе: Блоги
Всего было протестировано 45 машин с различными типами силовых установок — бензиновыми, дизельными, гибридными и чисто электрическими. Одной из ключевых задач тестов было определить, какие автопроизводители действительно занимаются снижением расхода и токсичности выхлопов вредных...
12.12.2016
Больше в разделе: Авто
Boeing 747 разрушил десятки домов, поэтому количество погибших может существенно вырасти. Количество погибших на месте крушения грузового самолета Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines в районе бишкекского аэропорта Манас выросло до 35 человек, среди них шесть детей. Об этом пишет АКИpress со...
16.01.2017
Больше в разделе: Происшествия и криминал
16.01.2017
Первый после аварии запуск ракеты Falcon 9 состоится 8 января. Пуск ракеты-носителя Falcon 9, после аварии в сентябре, состоится 8 января, сообщила компания Илона Маска SpaceX, передает русская служба ВВС. В компании заявили, что SpaceX возобновит полеты с космодрома Ванденберг запуском спутника Iridium NEXT...
03.01.2017
Больше в разделе: Наука и технологии
Награду Кличко вручили от имени Всемирного боксерского совета. На 54-м ежегодном съезде Всемирного боксерского совета (WBC) Виталия Кличко объявили "вечным чемпионом мира" в супертяжелом весе по своей версии, сообщает официальный сайт фан-клуба братьев Кличко. Награду Кличко вручил бывший чемпион мира в четырех весовых категориях...
13.12.2016
Больше в разделе: Спорт
Несмотря на то, что свадебный сезон-2016 еще в полном разгаре, будущие молодожены уже вовсю начинают присматриваться к датам на следующий год. Казалось бы, ну к чему такая спешка? На самом же деле выбрать благоприятные дни для свадьбы в 2017 году...
04.10.2016
Больше в разделе: Он + Она
Причиной тому послужило видеоприглашение, которое опубликовали родители в Facebook. Тысячи незнакомцев прибыли на 15-летие Руби Гарсии из Мексики, которое девушка отмечала 26 декабря. Празднование проходило под открытым небом, и больше напоминало массовый уличный концерт, передает The Daily Mail. Причиной того, что к...
27.12.2016
Больше в разделе: Курьёзы
Плавание служит хорошим тренажером, который помогает развивать многие важные мышцы, а также тренировать дыхательную систему. Многие родители пытаются научить ребенка плавать, но не у всех это сразу получается. Нужно знать несколько основных упражнений, которые помогут справиться. К тому же важно,...
22.12.2016
Больше в разделе: Дети
Перечисленные критерии адресованы людям старше 50 лет. Британские ученые назвали условия здорового сна для людей старше 50-ти лет, передает The Telegraph. По словам медиков, необходимо за три часа до сна воздерживаться от еды и не использовать гаджеты. Также специалисты отмечают, что...
12.01.2017
Больше в разделе: Здоровье
12.01.2017
Фотографу-любителю удалось запечатлеть редкое явление. В пустыне Сахара в впервые за почти 40 лет выпал снег. Запечатлеть это редкое явление удалось фотографу-любителю Кариму Бушетата, сообщает The Independent. Фотограф сделал снимки в понедельник в небольшом алжирском городе Айн Сефра, который находится в Атласских горах...
22.12.2016
Больше в разделе: Фото
Украинский самолет Су-25 произвел пуски ракет по учебным целям. В Сети появилось видео, на котором запечатлели авиаудары самолета Су-25 Вооруженных сил Украины по учебным целям. Скорее всего, видеозапись снята камерами наблюдения, которые установлены на одноместный бронированный штурмовик Су-25, запускавший ракеты Х-25МЛ. В комментариях к...
20.12.2016
Больше в разделе: Видео
38-летняя Линь Яо Ли, ничего не подозревая, возвращалась домой из центра города Пуянг, Китай. Но тут откуда не возьмись на нее напали четыре женщины. Эти женщины хотели одного и того же – наказать предполагаемую любовницу одного из мужей. Женщины сначала порвали...
15.04.2016
Больше в разделе: 18+
Есть множество возможных причин возникновения темных кругов под глазами, начиная от аллергии и обезвоживания организма, заканчивая усталостью и даже анемией. В первую очередь от этой проблемы страдают курильщики и люди, в чьем рационе слишком много соли, кофеина и рафинированного сахара,...
05.10.2016
Больше в разделе: Женский клуб
Церемонию открытия Евровидения-2017 планируют провести на территории комплекса Софийского собора. Об этом организаторы песенного конкурса сообщили во время рабочей встречи. Перед церемонией участники конкурса пройдут по Красной дорожке, которую расстелят на Софийской площади и которая будет вести в Софийский собор. Заместитель председателя...
06.10.2016
Больше в разделе: Шоу
Куриный маффин с сыром отличная закуска, которая готовится за 40-45 минут. Выглядит оригинально, несложное исполнение, отлично подойдет для званого ужина. Такие маффины нравятся детям. Они расходятся очень быстро. Вкусные, питательные, сочные, словом, это блюдо обречено стать любимым.Ингредиенты (на 12 маффинов)-...
07.10.2016
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