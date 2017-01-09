Поиск по сайту

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|07.01.2017
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|06.01.2017
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|Сегодня
|● В Краматорске состоялся фестиваль вертепов 17:50
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|● Сегодня в Краматорске пройдет парад вертепов 9:41
|08.01.2017
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|● Депутатский приём на следующей неделе (уточнено) 11:34
|07.01.2017
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|● В Краматорск поступила вакцина от гриппа, но не для всех 12:49
|● Приколы Краматорского горгаза 1:40
|06.01.2017
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|● Изменения в законодательстве повлекли массовое сворачивание бизнеса в Краматорске 18:48
На центральной площади Краматорска утром 9 открылся фестиваль Рождественских вертепов - театрализованных представлений на тему Рождества Христова. Организатором акции выступил Донецкий областной учебно-методический центр культуры Управления культуры и туризма ДонОВГА. История вертепов имеет давнюю традицию, а...
09.01.2017
Больше в разделе: Новости Краматорска
04.01.2017
04.01.2017
03.01.2017
Добрый вечер! Сегодня ходил на гараж АК "Венера" и в мусорном баке увидел выброшенные лампы дневного света. Они содержат ртуть и их необходимо утилизировать как опасные отходы. Но в связи с тем, что в нашем городе их сдавать некуда поступают...
09.01.2017
Больше в разделе: Народная новость
06.01.2017
03.01.2017
05.01.2017
Сепаратисты заявили, что в Славянске действует так называемая ячейка “общественного движения “Донецкая Республика“. Вслед за Славянском такие ячейки могут открыться и в других подконтрольных киевской власти городах. Об этом сепаратистскому изданию ДАН заявил руководитель боевиков Денис Пушилин, именующий себя “председателем...
09.01.2017
Больше в разделе: Новости региона
04.01.2017
04.01.2017
06.01.2017
Намерения депутата Надежды Савченко опубликовать списки украинских пленных очень навредят заложникам и их семьям. Об этом советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил в эфире одного из украинских телеканалов. Он рассказал, что лично общался с Савченко и просил, чтобы она не публиковала...
09.01.2017
Больше в разделе: Новости Украины
06.01.2017
05.01.2017
07.01.2017
Премьер-министр назвал главную цель правительства. Децентрализация останется приоритетом правительства в 2017 году и будет набирать обороты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "… в городах и селах будут и в этом году будут появляться новые...
09.01.2017
Больше в разделе: Политика
05.01.2017
05.01.2017
09.01.2017
Доллар продавался по курсу 27,05 гривен. Нацбанк продал на аукционе 55,2 миллиона долларов по курсу 27,05 гривен за доллар, удовлетворив 86,9 процентов заявленного спроса, сказано на сайте НБУ. На аукцион подали заявки на 63,5 миллионов долларов по курсу от 26 гривен за...
06.01.2017
Больше в разделе: Экономика
04.01.2017
05.01.2017
06.01.2017
Есть данные, что обокрали хозяйку магазина Сана Хант. Жительница Печерского района столицы (1961 года рождения) заявила, что из ее квартиры вынесли 300 тысяч евро и 750 тысяч долларов. Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на источник в Нацполиции. Женщина без постоянного места...
25.10.2016
Больше в разделе: Общество
Попытки ФРГ стабилизировать еврозону, а также политика Франции и Италии несут риски для ЕС. Вице-канцлер и министр экономики Германии Зигмар Габриэль заявил о возможности расада Евросоюза. Об этом он сказал в интервью Der Spiegel, передает Reuters. Отметим, что Габриэль является возможным соперником Ангелы...
09.01.2017
Больше в разделе: Новости в мире
03.01.2017
07.01.2017
06.01.2017
Идея записать интервью с одним из самых известных украинских волонтеров - харьковским бизнесменом Романом Доником, появилась у меня давно. Ведь помощью украинской армии он занялся с первых дней войны. А значит, лучше многих может проанализировать, как менялось волонтерское движение со...
24.03.2016
Больше в разделе: Блоги
Всего было протестировано 45 машин с различными типами силовых установок — бензиновыми, дизельными, гибридными и чисто электрическими. Одной из ключевых задач тестов было определить, какие автопроизводители действительно занимаются снижением расхода и токсичности выхлопов вредных...
12.12.2016
Больше в разделе: Авто
На борту находилось 118 человек. Угонщики самолета A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который приземлился на Мальте, отпустили всех заложников. Об этом сообщило издание Maltatoday. "Угонщики на борту ливийского самолета, приземлившегося на Мальте согласились сложить оружие и отпустить 118 пассажиров", – говорится в...
23.12.2016
Больше в разделе: Происшествия и криминал
Первый после аварии запуск ракеты Falcon 9 состоится 8 января. Пуск ракеты-носителя Falcon 9, после аварии в сентябре, состоится 8 января, сообщила компания Илона Маска SpaceX, передает русская служба ВВС. В компании заявили, что SpaceX возобновит полеты с космодрома Ванденберг запуском спутника Iridium NEXT...
03.01.2017
Больше в разделе: Наука и технологии
03.01.2017
03.01.2017
Награду Кличко вручили от имени Всемирного боксерского совета. На 54-м ежегодном съезде Всемирного боксерского совета (WBC) Виталия Кличко объявили "вечным чемпионом мира" в супертяжелом весе по своей версии, сообщает официальный сайт фан-клуба братьев Кличко. Награду Кличко вручил бывший чемпион мира в четырех весовых категориях...
13.12.2016
Больше в разделе: Спорт
Несмотря на то, что свадебный сезон-2016 еще в полном разгаре, будущие молодожены уже вовсю начинают присматриваться к датам на следующий год. Казалось бы, ну к чему такая спешка? На самом же деле выбрать благоприятные дни для свадьбы в 2017 году...
04.10.2016
Больше в разделе: Он + Она
Причиной тому послужило видеоприглашение, которое опубликовали родители в Facebook. Тысячи незнакомцев прибыли на 15-летие Руби Гарсии из Мексики, которое девушка отмечала 26 декабря. Празднование проходило под открытым небом, и больше напоминало массовый уличный концерт, передает The Daily Mail. Причиной того, что к...
27.12.2016
Больше в разделе: Курьёзы
Плавание служит хорошим тренажером, который помогает развивать многие важные мышцы, а также тренировать дыхательную систему. Многие родители пытаются научить ребенка плавать, но не у всех это сразу получается. Нужно знать несколько основных упражнений, которые помогут справиться. К тому же важно,...
22.12.2016
Больше в разделе: Дети
В новом исследовании новозеландских специалистов приняли участие 54 молодых человека Стало известно, какой фрукт помогает избавиться от усталости и депрессии. Об этом рассказали новозеландские ученые из Университета Отаго, пишет "Ортодокс". В новом исследовании новозеландских специалистов приняли участие 54 молодых человека. При этом...
22.12.2016
Больше в разделе: Здоровье
Фотографу-любителю удалось запечатлеть редкое явление. В пустыне Сахара в впервые за почти 40 лет выпал снег. Запечатлеть это редкое явление удалось фотографу-любителю Кариму Бушетата, сообщает The Independent. Фотограф сделал снимки в понедельник в небольшом алжирском городе Айн Сефра, который находится в Атласских горах...
22.12.2016
Больше в разделе: Фото
Украинский самолет Су-25 произвел пуски ракет по учебным целям. В Сети появилось видео, на котором запечатлели авиаудары самолета Су-25 Вооруженных сил Украины по учебным целям. Скорее всего, видеозапись снята камерами наблюдения, которые установлены на одноместный бронированный штурмовик Су-25, запускавший ракеты Х-25МЛ. В комментариях к...
20.12.2016
Больше в разделе: Видео
38-летняя Линь Яо Ли, ничего не подозревая, возвращалась домой из центра города Пуянг, Китай. Но тут откуда не возьмись на нее напали четыре женщины. Эти женщины хотели одного и того же – наказать предполагаемую любовницу одного из мужей. Женщины сначала порвали...
15.04.2016
Больше в разделе: 18+
Есть множество возможных причин возникновения темных кругов под глазами, начиная от аллергии и обезвоживания организма, заканчивая усталостью и даже анемией. В первую очередь от этой проблемы страдают курильщики и люди, в чьем рационе слишком много соли, кофеина и рафинированного сахара,...
05.10.2016
Больше в разделе: Женский клуб
Церемонию открытия Евровидения-2017 планируют провести на территории комплекса Софийского собора. Об этом организаторы песенного конкурса сообщили во время рабочей встречи. Перед церемонией участники конкурса пройдут по Красной дорожке, которую расстелят на Софийской площади и которая будет вести в Софийский собор. Заместитель председателя...
06.10.2016
Больше в разделе: Шоу
Куриный маффин с сыром отличная закуска, которая готовится за 40-45 минут. Выглядит оригинально, несложное исполнение, отлично подойдет для званого ужина. Такие маффины нравятся детям. Они расходятся очень быстро. Вкусные, питательные, сочные, словом, это блюдо обречено стать любимым.Ингредиенты (на 12 маффинов)-...
07.10.2016
Больше в разделе: Кулинария