Поиск по сайту

|03.02.2017
|● Без 9 мая: появился законопроект о праздниках 18:02
|● Новая минималка, которой просто нет: как выкручиваются работодатели 16:04
|● Стартует регистрация на ВНО 15:01
|● В Краматорске создается логистический центр для распределения помощи пострадавшим от обстрелов 14:59
|● В Донецке принудительная эвакуация: причины не объясняют 13:29
|● НБУ: Инфляция будет выше ожидаемой 13:26
|● Украина не подала заявку о вступлении в НАТО - нардеп разоблачил "пиар" Порошенко с референдумом 11:45
|● Госдолг Украины превысил 70 млрд – Минфин 11:39
|● ЭТО УЖЕ ПЕРЕХОДИТ РАМКИ ЗДРАВОГО СМЫСЛА: Гройсман хочет создать орган, который будет проверять, как вы живете 11:01
|● ШОК! Україна безкоштовно постачає газ на окуповану територію, борги вже досягли 900 млн грн 10:59
|● Bellingcat показал места запуска Градов в Донецке 10:33
|● ОБСЕ подтвердила, что танки находятся в Авдеевке 10:05
|● Мир должен остановить агрессора – Гройсман 9:55
|02.02.2017
|● В Донецке прогремел мощнейший взрыв. Дома тряслись по всему городу 22:48
|● 30 минут назад губернатор Жебривский рассказал о возобновившихся обстрелах Авдеевки 22:17
|03.02.2017
|● Краматорская ОШ №35 отпраздновала 45-летний юбилей 19:02
|● Есть работа! Список актуальных вакансий в Краматорске 18:55
|● В Краматорске состоится благотворительный концерт в поддержку Романа Шевченко 17:58
|● В Краматорске пойдет под суд врач-уролог 16:14
|● Скасування діючого конкурсу проектів 15:16
|● У Краматорска появилось своё мобильное приложение LiveKramatorsk! 14:51
|● В Краматорском онкодиспансере очереди на операции и госпитализацию 14:29
|● Кому в Краматорске положены социальные льготы 14:27
|● В Краматорске ликвидируют КП "Ломбард" и КП "Архитектура и кадастр" 14:23
|● С понедельника в Краматорске школьники вернутся на учебу. Но не все... 14:16
|● Максим Ефимов занял почётное третье место в списке наиболее деятельных депутатов - законотворцев! 14:05
|● Кто-то рассклеивает в Краматорске листовки, которые оскорбляют руководство Украины! Просим принять меры! 13:53
|● «За ВДВ» - управлять Донетчиной придут ветераны АТО 13:32
|● В Краматорском онкодиспансере очереди на операции и госпитализацию 13:29
|● На рынок Краматорска завезли домашнюю свинину из Полтавы 12:18
Сегодня одна из лучших школ города — ОШ №35 — отпраздновала 45-летний юбилей. Праздничное мероприятие прошло в ДКиТ НКМЗ. Юбилей школы собрал полный зал гостей. Поздравить с днем рождения родную школу пришли ученики, бывшие и...
03.02.2017
Больше в разделе: Новости Краматорска
30.01.2017
31.01.2017
30.01.2017
Сегодня, 3 февраля, в Краматорске , на Даманском расклеено много листовок с оскорбительным содержанием в адрес руководства страны! Просим обратить на это внимание правоохранительные органы - полицию, сбу. Также хотелось-бы, чтобы коммунальные службы, работники ЖЭКов провели очистку территории от таких...
03.02.2017
Больше в разделе: Народная новость
02.02.2017
28.01.2017
02.02.2017
Новую "минималку" в 3200 гривен получат далеко не все украинцы, которым они положены. Как на практике выплачивают "минималку" и к чему привело это повышение, разбиралась Страна. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что с начала года 4 млн украинцев получили повышение минимальной заработной...
03.02.2017
Больше в разделе: Новости региона
02.02.2017
28.01.2017
29.01.2017
Выходных станет меньше. Законопроект О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях опубликован Украинским институтом национальной памяти. Как написал в Facebook глава института Владимир Вятрович, предложения по законопроекту можно присылать в Институт нацпамяти до 1 марта 2017 года. Также опубликавана инфографика, которая отражает госпраздники, выходные...
03.02.2017
Больше в разделе: Новости Украины
29.01.2017
02.02.2017
01.02.2017
Главы Украины и КНР встретились на полях форума в Давосе. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Китай будет содействовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он заявил на встрече с главой КНР Си Цзиньпином на полях Всемирного экономического форума в...
17.01.2017
Больше в разделе: Политика
Одной из главных причин этого стала капитализация Приватбанка. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец декабря 2016 года составила 70,97 млрд долларов, что на 8,3%, или на 5,47 млрд долларов, больше показателя на начало года. Об этом говорится в...
03.02.2017
Больше в разделе: Экономика
03.02.2017
Есть данные, что обокрали хозяйку магазина Сана Хант. Жительница Печерского района столицы (1961 года рождения) заявила, что из ее квартиры вынесли 300 тысяч евро и 750 тысяч долларов. Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на источник в Нацполиции. Женщина без постоянного места...
25.10.2016
Больше в разделе: Общество
Правительство Великобритании опубликовало на своем сайте "Белую книгу", в которой изложен план по выходу Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом сообщает ВВС. "В "Белой книге" изложены 12 принципов правительства (по Brexit. - Ред.), среди которых контроль за миграцией и взятия под...
02.02.2017
Больше в разделе: Новости в мире
30.01.2017
01.02.2017
02.02.2017
Идея записать интервью с одним из самых известных украинских волонтеров - харьковским бизнесменом Романом Доником, появилась у меня давно. Ведь помощью украинской армии он занялся с первых дней войны. А значит, лучше многих может проанализировать, как менялось волонтерское движение со...
24.03.2016
Больше в разделе: Блоги
Тема автономного движения привлекает всё больше компаний (Uber, Google). Последний пример — Panasonic, показавший прототип салона такого автомобиля и представивший будущее подобного транспорта. Теперь вот и Amazon. Специалисты компании Amazon уверяют, что для нынешних автономных транспортных...
26.01.2017
Больше в разделе: Авто
Власти страны назвали произошедшее террористическим актом. Минимум шесть человек погибли в результате нападения на мечеть в канадской провинции Квебек, еще восемь человек получили ранения, пишут местные СМИ со ссылкой на полицию. Власти страны классифицировали происшествие как террористический акт. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо...
30.01.2017
Больше в разделе: Происшествия и криминал
30.01.2017
Вода на Земле не была занесена на планету астероидами или метеоритами, а возникла в результате химических реакций в ее недрах. Ирландские, канадские и китайские геофизики показали, что вода на Земле возникла в результате химических реакций в ее недрах, а не была...
31.01.2017
Больше в разделе: Наука и технологии
31.01.2017
Сборная Украины должна получить бронзовые медали Олимпиады-2012. Министерство молодежи и спорта Украины поздравило наших легкоатлеток – Алину Логвиненко, Ольгу Земляк, Анну Ярощук и Наталью Пигиду – с получением бронзовых наград Олимпийских игр в Лондоне-2012 в эстафете 4х400 м. И объявило, что достигло...
02.02.2017
Больше в разделе: Спорт
02.02.2017
Несмотря на то, что свадебный сезон-2016 еще в полном разгаре, будущие молодожены уже вовсю начинают присматриваться к датам на следующий год. Казалось бы, ну к чему такая спешка? На самом же деле выбрать благоприятные дни для свадьбы в 2017 году...
04.10.2016
Больше в разделе: Он + Она
Домашний питомец душевно перебирает клавиши Серый кот продемонстрировал в сети музыкальные навыки. Животное покоряет пользователей душевной игрой на пианино. Соответствующее видео опубликовано в Facebook. На видео маленький музыкант исполнил собственное произведения искусства, причем играло животное и головой, и лапами. Умело...
30.01.2017
Больше в разделе: Курьёзы
30.01.2017
Чтобы наслаждаться зимними прогулками и не мерзнуть, важно правильно одеваться. Предлагаем несколько советов, как правильно выбрать одежду для малышей, которые недавно научились ходить и не хотят всю прогулку сидеть в колясках. Термобелье Главная функция термобелья - это отводить влагу и сохранять...
23.01.2017
Больше в разделе: Дети
Долгое время медицина не относила проявление аллергии на холод к заболеваниям, поскольку и холод и снег не являются аллергенами. Главная особенность аллергии на холод в том, что мороз и холод являются не аллергеном, а лишь его имитатором. При таком виде...
31.01.2017
Больше в разделе: Здоровье
30.01.2017
31.01.2017
Фотографу-любителю удалось запечатлеть редкое явление. В пустыне Сахара в впервые за почти 40 лет выпал снег. Запечатлеть это редкое явление удалось фотографу-любителю Кариму Бушетата, сообщает The Independent. Фотограф сделал снимки в понедельник в небольшом алжирском городе Айн Сефра, который находится в Атласских горах...
22.12.2016
Больше в разделе: Фото
Украинский самолет Су-25 произвел пуски ракет по учебным целям. В Сети появилось видео, на котором запечатлели авиаудары самолета Су-25 Вооруженных сил Украины по учебным целям. Скорее всего, видеозапись снята камерами наблюдения, которые установлены на одноместный бронированный штурмовик Су-25, запускавший ракеты Х-25МЛ. В комментариях к...
20.12.2016
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38-летняя Линь Яо Ли, ничего не подозревая, возвращалась домой из центра города Пуянг, Китай. Но тут откуда не возьмись на нее напали четыре женщины. Эти женщины хотели одного и того же – наказать предполагаемую любовницу одного из мужей. Женщины сначала порвали...
15.04.2016
Больше в разделе: 18+
Кардио - средство номер один для быстрого жиросжигания, а также для поддержания тонуса тела. Девушки ничего не знающие про кардио, не могут выбирать для себя подходящую нагрузку. О 5 лучших кардио для девушки, и пойдет речь в статье. 1. Ходьба в быстром...
23.01.2017
Больше в разделе: Женский клуб
Слоганом конкурса в этом году стала фраза Celebrate Diversity. Слоганом песенного конкурса "Евровидение 2017", который в этом году пройдет в Киеве, стала фраза Celebrate Diversity, которую можно перевести как "Уважаем разнообразие", сообщается сайте телеканала UA:Перший. Слоган дополняет логотип конкурса, в основе которого...
30.01.2017
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30.01.2017
30.01.2017
Куриный маффин с сыром отличная закуска, которая готовится за 40-45 минут. Выглядит оригинально, несложное исполнение, отлично подойдет для званого ужина. Такие маффины нравятся детям. Они расходятся очень быстро. Вкусные, питательные, сочные, словом, это блюдо обречено стать любимым.Ингредиенты (на 12 маффинов)-...
07.10.2016
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