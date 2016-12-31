Поиск по сайту

|31.12.2016
|● ЕС начал терять доверие Украины - Геращенко 11:21
|● Легкоатлетка Донеччини Аліна Логвиненко в складі естафетної команди 4×400 м – краща в Україні в 2016 році 10:41
|● В Донецкой области уменьшилась средняя зарплата 1:51
|30.12.2016
|● Порошенко запретил ввоз "антиукраинских" книг 16:06
|● В Украине ввели новые военные билеты 16:05
|● Порошенко одобрил правки в Налоговый кодекс 13:13
|● Пребывание в Украине упростят ради Евровидения 13:12
|● Скоро 28. НБУ на праздники взвинтил доллар 13:09
|● Газ станет дешевле после победы в суде - Нафтогаз 13:08
|29.12.2016
|● Путин объявил о прекращении огня в Сирии 14:09
|● НБУ: Падение гривны не связано с ПриватБанком 14:06
|● Киев призвал ООН усилить давление на Россию 11:44
|● Украина обвинила Францию в задержке с безвизом 10:47
|● Польша призвала Украину не отмечать юбилей УПА 10:22
|28.12.2016
|● НБУ пытается погасить ажиотаж продажей $100 млн 12:53
|31.12.2016
|● Видеопоздравление украинских бойцов с Новым годом 13:07
|● Шаг за шагом Краматорск меняется к лучшему! - Максим Ефимов 12:56
|● С новым Годом! куда пойти, что посмотреть в праздники 11:13
|● Краматорским пограничникам предложили взятку в 11 тыс. гривен 11:09
|● В доме по ул. Академической ночью произошел пожар 11:05
|● Каким был после подрыва боевиками и каким стал мост под Славянском 1:57
|30.12.2016
|● В Краматорске Гражданский корпус "Азов" призывает к трезвому Новому году 16:09
|● Организатора казино оштрафовали на 170 тыс. грн. 16:07
|● В Краматорске ОРВИ и гриппом заболело почти 2 тысячи человек 13:28
|● В уходящем году Краматорск частично сделали безбарьерным 13:25
|● Краматорский святой 13:20
|● Ёлки и чипы 13:05
|● Игровые автоматы привели Краматорчанина к мошенничеству 12:54
|● Судьбу краматорского трамвая решат на общественных обсуждениях 10:25
|● Поздравления от наших читателей 9:55
Украинские военные с передовой записали новогоднее видеопоздравление своим близким и всем украинцам. В первую очередь они желают украинцам счастья и мирного неба. "Всего самого лучшего. Мы вернемся с победой обязательно", - говорит боец. "Всем желаю счастья и...
31.12.2016
Больше в разделе: Новости Краматорска
29.12.2016
26.12.2016
27.12.2016
Хотелось бы узнать, кто из Краматорчан купил на рынке у граждан опрелеленной наружности ёлку или сосну с чипом, о которых нам по телевидению твердили представители полиции? Так же хотелось бы узнать кто крышует граждан определенной наружности, которые безнаказанно спекулируют браконьерски...
30.12.2016
Больше в разделе: Народная новость
25.12.2016
25.12.2016
27.12.2016
29 грудня завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів і тренерів країни за підсумками 2016 року, яке проводила Федерація легкої атлетики України. Серед претендентів на звання кращих були і представниці Донецької області: заслужені майстри спорту Аліна Логвиненко та Марія Рємєнь. У номінації «Найкраща...
31.12.2016
Больше в разделе: Новости региона
Виной тому промедление с безвизом, уверена вице-спикер парламента. Европа ведет себя "не совсем умно", а затягивание безвизового режима привело к тому, что ЕС начал терять доверие украинцев. Об этом в эфире "5 канала" заявила первый замспикера Верховной Рады Ирина Геращенко. "Для меня очевидно, что вся...
31.12.2016
Больше в разделе: Новости Украины
26.12.2016
28.12.2016
28.12.2016
Конкретные сроки будут согласованы уже после церемонии инаугурации нового президента США. Встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа может состояться в феврале 2017 года. Об этом в интервью Обозревателю сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев. "Более конкретный...
28.12.2016
Больше в разделе: Политика
26.12.2016
28.12.2016
Официальный курс гривны, установленный с 30 декабря по 4 января, упал до 27,19 грн, а на наличном рынке доллар уже 27,9 грн. Нацбанк Украины установил официальный курс валют на новогодние праздники - он будет действовать с 30 декабря 2016 года по...
30.12.2016
Больше в разделе: Экономика
28.12.2016
26.12.2016
27.12.2016
Есть данные, что обокрали хозяйку магазина Сана Хант. Жительница Печерского района столицы (1961 года рождения) заявила, что из ее квартиры вынесли 300 тысяч евро и 750 тысяч долларов. Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на источник в Нацполиции. Женщина без постоянного места...
25.10.2016
Больше в разделе: Общество
Президент РФ заявил о начале мирных переговоров. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о достижении договоренности о прекращении огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. По словам Путина, в Сирии подписаны три документа. Первый – между сирийским правительством и вооруженной оппозицией...
29.12.2016
Больше в разделе: Новости в мире
27.12.2016
29.12.2016
27.12.2016
Идея записать интервью с одним из самых известных украинских волонтеров - харьковским бизнесменом Романом Доником, появилась у меня давно. Ведь помощью украинской армии он занялся с первых дней войны. А значит, лучше многих может проанализировать, как менялось волонтерское движение со...
24.03.2016
Больше в разделе: Блоги
Всего было протестировано 45 машин с различными типами силовых установок — бензиновыми, дизельными, гибридными и чисто электрическими. Одной из ключевых задач тестов было определить, какие автопроизводители действительно занимаются снижением расхода и токсичности выхлопов вредных...
12.12.2016
Больше в разделе: Авто
На борту находилось 118 человек. Угонщики самолета A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways, который приземлился на Мальте, отпустили всех заложников. Об этом сообщило издание Maltatoday. "Угонщики на борту ливийского самолета, приземлившегося на Мальте согласились сложить оружие и отпустить 118 пассажиров", – говорится в...
23.12.2016
Больше в разделе: Происшествия и криминал
В их числе оказалось обнаружение экзопланеты, подобной Земле. Эксперты установили самые значимые научные открытия, сделанные в 2016 году, передает журнал Science. В числе главных прорывов оказались обнаружение гравитационных волн коллаборацией LIGO, а также - экзопланеты, подобной Земле, у звезды Проксима...
23.12.2016
Больше в разделе: Наука и технологии
Награду Кличко вручили от имени Всемирного боксерского совета. На 54-м ежегодном съезде Всемирного боксерского совета (WBC) Виталия Кличко объявили "вечным чемпионом мира" в супертяжелом весе по своей версии, сообщает официальный сайт фан-клуба братьев Кличко. Награду Кличко вручил бывший чемпион мира в четырех весовых категориях...
13.12.2016
Больше в разделе: Спорт
Несмотря на то, что свадебный сезон-2016 еще в полном разгаре, будущие молодожены уже вовсю начинают присматриваться к датам на следующий год. Казалось бы, ну к чему такая спешка? На самом же деле выбрать благоприятные дни для свадьбы в 2017 году...
04.10.2016
Больше в разделе: Он + Она
Причиной тому послужило видеоприглашение, которое опубликовали родители в Facebook. Тысячи незнакомцев прибыли на 15-летие Руби Гарсии из Мексики, которое девушка отмечала 26 декабря. Празднование проходило под открытым небом, и больше напоминало массовый уличный концерт, передает The Daily Mail. Причиной того, что к...
27.12.2016
Больше в разделе: Курьёзы
27.12.2016
Плавание служит хорошим тренажером, который помогает развивать многие важные мышцы, а также тренировать дыхательную систему. Многие родители пытаются научить ребенка плавать, но не у всех это сразу получается. Нужно знать несколько основных упражнений, которые помогут справиться. К тому же важно,...
22.12.2016
Больше в разделе: Дети
В новом исследовании новозеландских специалистов приняли участие 54 молодых человека Стало известно, какой фрукт помогает избавиться от усталости и депрессии. Об этом рассказали новозеландские ученые из Университета Отаго, пишет "Ортодокс". В новом исследовании новозеландских специалистов приняли участие 54 молодых человека. При этом...
22.12.2016
Больше в разделе: Здоровье
Фотографу-любителю удалось запечатлеть редкое явление. В пустыне Сахара в впервые за почти 40 лет выпал снег. Запечатлеть это редкое явление удалось фотографу-любителю Кариму Бушетата, сообщает The Independent. Фотограф сделал снимки в понедельник в небольшом алжирском городе Айн Сефра, который находится в Атласских горах...
22.12.2016
Больше в разделе: Фото
Украинский самолет Су-25 произвел пуски ракет по учебным целям. В Сети появилось видео, на котором запечатлели авиаудары самолета Су-25 Вооруженных сил Украины по учебным целям. Скорее всего, видеозапись снята камерами наблюдения, которые установлены на одноместный бронированный штурмовик Су-25, запускавший ракеты Х-25МЛ. В комментариях к...
20.12.2016
Больше в разделе: Видео
38-летняя Линь Яо Ли, ничего не подозревая, возвращалась домой из центра города Пуянг, Китай. Но тут откуда не возьмись на нее напали четыре женщины. Эти женщины хотели одного и того же – наказать предполагаемую любовницу одного из мужей. Женщины сначала порвали...
15.04.2016
Больше в разделе: 18+
Есть множество возможных причин возникновения темных кругов под глазами, начиная от аллергии и обезвоживания организма, заканчивая усталостью и даже анемией. В первую очередь от этой проблемы страдают курильщики и люди, в чьем рационе слишком много соли, кофеина и рафинированного сахара,...
05.10.2016
Больше в разделе: Женский клуб
Церемонию открытия Евровидения-2017 планируют провести на территории комплекса Софийского собора. Об этом организаторы песенного конкурса сообщили во время рабочей встречи. Перед церемонией участники конкурса пройдут по Красной дорожке, которую расстелят на Софийской площади и которая будет вести в Софийский собор. Заместитель председателя...
06.10.2016
Больше в разделе: Шоу
Куриный маффин с сыром отличная закуска, которая готовится за 40-45 минут. Выглядит оригинально, несложное исполнение, отлично подойдет для званого ужина. Такие маффины нравятся детям. Они расходятся очень быстро. Вкусные, питательные, сочные, словом, это блюдо обречено стать любимым.Ингредиенты (на 12 маффинов)-...
07.10.2016
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