Поиск по сайту

|21.01.2017
|● У США и Украины есть три блока вопросов – посол 9:46
|● Опубликована программа новой администрации США 9:43
|● Депутаты просят НАПК проверить отдых Ляшко 9:40
|20.01.2017
|● Трамп официально вступил в должность президента США 19:47
|● У токсичному середовищі Блока Петра Порошенко 17:18
|● Жебровский начинает "мутить"? 17:10
|● Наш враг – это не только Россия, но и украинская власть – Тарута 17:07
|● ТОП-10 популярных б/у авто в Украине 15:42
|● Рада закрылась до февраля 12:25
|● Янукович пожаловался в суд на ГПУ 11:31
|● Roshen объявил об остановке фабрики в Липецке 11:30
|● Переселенка выиграла суд у Славянского УСЗН 10:34
|● Люди, которые часто опаздывают, успешны, креативны и дольше живут 10:11
|19.01.2017
|● Еврокомиссия: Киев готов покупать газ у России 15:19
|● Нацсовет внепланово проверит телеканал СТБ 14:08
|21.01.2017
|● про квитанции на электроенергию 12:13
|● Новые фонари 9:54
|● В многоквартирном доме Краматорска выгорела кухня 9:32
|20.01.2017
|● В воскресенье жителей Краматорска приглашают отметить День соборности Украины 20:18
|● В центре Соцгорода ожидается балконопад или будем искать крайнего 18:30
|● Все тендеры в Донецкой области будет проводить окружение Порошенко. Эрзац-патриот Сергиенко в доле? 17:13
|● Приближается начало регистрации выпускников школ на внешнее независимое оценивание, значит, пора определяться с профессией Разные украинские агентства по 17:11
|● На улицах Краматорска школьники провели акцию "Цепочка Единства" 17:09
|● В Краматорске будут отчитываться в ProZorro за покупки свыше 5 тысяч гривен 15:03
|● В Краматорске нетрезвый армейский офицер подозревается в совершении ДТП 14:41
|● Из-за обледеневшей дороги житель Краматорска попал в ДТП 13:24
|● Краматорский водоканал отключит воду должникам (список адресов) 11:27
|● Укртелеком, когда заработает телефон? 10:59
|● На площади приступили к демонтажу новогодней елки 10:26
|● Пункт обогрева в Краматорске работает круглосуточно 9:56
Днем 20 января в одной из квартир дома по улице улице 5-го Июля (Лагоды) сгорела кухня одной из квартир. При пожаре получил ожоги хозяин квартиры. Сообщение о пожаре в квартире жилого 2-этажного дома поступило на телефон Службы...
21.01.2017
Больше в разделе: Новости Краматорска
18.01.2017
18.01.2017
17.01.2017
пришла впервые за все -время квитанция за декабрь на эелектроэнергию и меня возмутило то что там все написано от фанаря такое ощущения что киловатты просто докруичвают м возникает вопрос:как с этим бороться???зачем получаеться у людей стоят счетчики на электроэенергию если...
21.01.2017
Больше в разделе: Народная новость
16.01.2017
17.01.2017
18.01.2017
БПП «Солідарність»: яким він є та яким мав би бути У 1990-х роках, коли в Україні тільки набирало обертів партійне будівництво, ходила така приказка: «Яку партію не будуй, все одно виходить КПРС». Зараз я сказав би інакше. Яку партію не...
20.01.2017
Больше в разделе: Новости региона
16.01.2017
16.01.2017
17.01.2017
Валерий Чалый констатировал, что Комиссия стратегического партнерства не собиралась уже много лет. Украина в отношениях с США рассматривает три главных блока вопросов, которые не менялись в зависимости от администрации. Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый, передает Укринформ. Первый блок, по...
21.01.2017
Больше в разделе: Новости Украины
16.01.2017
17.01.2017
17.01.2017
Главы Украины и КНР встретились на полях форума в Давосе. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Китай будет содействовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он заявил на встрече с главой КНР Си Цзиньпином на полях Всемирного экономического форума в...
17.01.2017
Больше в разделе: Политика
17.01.2017
16.01.2017
Потери Украины из-за ограничений транзита по территории РФ составили миллиард долларов. Украина потеряла более миллиарда долларов от торговой войны с Россией. Об этом в интервью заявил заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань Громадському радио. "Ситуация на самом деле сложная....
17.01.2017
Больше в разделе: Экономика
17.01.2017
Есть данные, что обокрали хозяйку магазина Сана Хант. Жительница Печерского района столицы (1961 года рождения) заявила, что из ее квартиры вынесли 300 тысяч евро и 750 тысяч долларов. Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на источник в Нацполиции. Женщина без постоянного места...
25.10.2016
Больше в разделе: Общество
Команда Трампа сообщила о ключевых моментах деятельности на ближайшие четыре года. После приведения к присяге 45-го президента США Дональда Трампа Белый дом опубликовал программу новой администрации. Согласно документу, приоритетом новой администрации США будет уничтожение террористической группировки "Исламское государство" и для этого потребуются коалиционные действия. Также...
21.01.2017
Больше в разделе: Новости в мире
17.01.2017
19.01.2017
20.01.2017
Идея записать интервью с одним из самых известных украинских волонтеров - харьковским бизнесменом Романом Доником, появилась у меня давно. Ведь помощью украинской армии он занялся с первых дней войны. А значит, лучше многих может проанализировать, как менялось волонтерское движение со...
24.03.2016
Больше в разделе: Блоги
Чаще всего украинцы покупают ВАЗ-2101. После принятого в середине 2016 года закона о снижении акцизного сбора на подержанные автомобили все больше пользователей обращают внимание на возможность покупки машины онлайн. Аналитики крупнейшего сервиса объявлений OLX изучили статистику...
20.01.2017
Больше в разделе: Авто
20.01.2017
Boeing 747 разрушил десятки домов, поэтому количество погибших может существенно вырасти. Количество погибших на месте крушения грузового самолета Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines в районе бишкекского аэропорта Манас выросло до 35 человек, среди них шесть детей. Об этом пишет АКИpress со...
16.01.2017
Больше в разделе: Происшествия и криминал
16.01.2017
Первый после аварии запуск ракеты Falcon 9 состоится 8 января. Пуск ракеты-носителя Falcon 9, после аварии в сентябре, состоится 8 января, сообщила компания Илона Маска SpaceX, передает русская служба ВВС. В компании заявили, что SpaceX возобновит полеты с космодрома Ванденберг запуском спутника Iridium NEXT...
03.01.2017
Больше в разделе: Наука и технологии
Награду Кличко вручили от имени Всемирного боксерского совета. На 54-м ежегодном съезде Всемирного боксерского совета (WBC) Виталия Кличко объявили "вечным чемпионом мира" в супертяжелом весе по своей версии, сообщает официальный сайт фан-клуба братьев Кличко. Награду Кличко вручил бывший чемпион мира в четырех весовых категориях...
13.12.2016
Больше в разделе: Спорт
Несмотря на то, что свадебный сезон-2016 еще в полном разгаре, будущие молодожены уже вовсю начинают присматриваться к датам на следующий год. Казалось бы, ну к чему такая спешка? На самом же деле выбрать благоприятные дни для свадьбы в 2017 году...
04.10.2016
Больше в разделе: Он + Она
Причиной тому послужило видеоприглашение, которое опубликовали родители в Facebook. Тысячи незнакомцев прибыли на 15-летие Руби Гарсии из Мексики, которое девушка отмечала 26 декабря. Празднование проходило под открытым небом, и больше напоминало массовый уличный концерт, передает The Daily Mail. Причиной того, что к...
27.12.2016
Больше в разделе: Курьёзы
Плавание служит хорошим тренажером, который помогает развивать многие важные мышцы, а также тренировать дыхательную систему. Многие родители пытаются научить ребенка плавать, но не у всех это сразу получается. Нужно знать несколько основных упражнений, которые помогут справиться. К тому же важно,...
22.12.2016
Больше в разделе: Дети
Найдено научное объяснение непунктуальности У каждого из нас есть друг или коллега, который все время опаздывает. Нет, он не хочет вас обидеть. Он не специально где-то задерживается, чтобы вы начали раздражаться. Просто натура у него такая! Некоторые люди время «кончиками пальцев» чувствуют,...
20.01.2017
Больше в разделе: Здоровье
17.01.2017
20.01.2017
Фотографу-любителю удалось запечатлеть редкое явление. В пустыне Сахара в впервые за почти 40 лет выпал снег. Запечатлеть это редкое явление удалось фотографу-любителю Кариму Бушетата, сообщает The Independent. Фотограф сделал снимки в понедельник в небольшом алжирском городе Айн Сефра, который находится в Атласских горах...
22.12.2016
Больше в разделе: Фото
Украинский самолет Су-25 произвел пуски ракет по учебным целям. В Сети появилось видео, на котором запечатлели авиаудары самолета Су-25 Вооруженных сил Украины по учебным целям. Скорее всего, видеозапись снята камерами наблюдения, которые установлены на одноместный бронированный штурмовик Су-25, запускавший ракеты Х-25МЛ. В комментариях к...
20.12.2016
Больше в разделе: Видео
38-летняя Линь Яо Ли, ничего не подозревая, возвращалась домой из центра города Пуянг, Китай. Но тут откуда не возьмись на нее напали четыре женщины. Эти женщины хотели одного и того же – наказать предполагаемую любовницу одного из мужей. Женщины сначала порвали...
15.04.2016
Больше в разделе: 18+
Есть множество возможных причин возникновения темных кругов под глазами, начиная от аллергии и обезвоживания организма, заканчивая усталостью и даже анемией. В первую очередь от этой проблемы страдают курильщики и люди, в чьем рационе слишком много соли, кофеина и рафинированного сахара,...
05.10.2016
Больше в разделе: Женский клуб
Церемонию открытия Евровидения-2017 планируют провести на территории комплекса Софийского собора. Об этом организаторы песенного конкурса сообщили во время рабочей встречи. Перед церемонией участники конкурса пройдут по Красной дорожке, которую расстелят на Софийской площади и которая будет вести в Софийский собор. Заместитель председателя...
06.10.2016
Больше в разделе: Шоу
Куриный маффин с сыром отличная закуска, которая готовится за 40-45 минут. Выглядит оригинально, несложное исполнение, отлично подойдет для званого ужина. Такие маффины нравятся детям. Они расходятся очень быстро. Вкусные, питательные, сочные, словом, это блюдо обречено стать любимым.Ингредиенты (на 12 маффинов)-...
07.10.2016
Больше в разделе: Кулинария