Поиск по сайту

Панамская прокуратура не будет расследовать скандальные документы. Расследование дела о "панамском досье" приостановлено прокуратурой Панамы, сообщает Би-Би-Си. Как было сказано на пресс-конференции, основанием для приостановки расследования стал вопрос о законности этих действий, решение по этому вопросу должен принять Верховный суд. Напомним, ранее власти...

25.01.2017

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