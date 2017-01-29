Поиск по сайту

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В Краматорске помянули подвиг героев Крут факельным шествием

29 Январь 2017

Блокада ударила по Порошенко и Ахметову имеющих сверхприбыли на контрабанде

29 Январь 2017

В Славянске во время факельного шествия прогремел взрыв

29 Январь 2017

На центральной площади Краматорска военные провели флешмоб

29 Январь 2017

Информация о плановых отключениях «Краматорского РЭС» на 30.01.2017

29 Январь 2017

Союз Обороны Эстонии расскажет жителям Славянска и Краматорска как организована добровольная оборона Эстон...

28 Январь 2017

  • В Краматорске помянули подвиг героев Крут факельным шествием

    29 Январь 2017

  • Блокада ударила по Порошенко и Ахметову имеющих сверхприбыли на контрабанде

    29 Январь 2017

  • В Славянске во время факельного шествия прогремел взрыв

    29 Январь 2017

  • На центральной площади Краматорска военные провели флешмоб

    29 Январь 2017

  • Информация о плановых отключениях «Краматорского РЭС» на 30.01.2017

    29 Январь 2017

  • Союз Обороны Эстонии расскажет жителям Славянска и Краматорска как организована добровольная оборона Эстон...

    28 Январь 2017

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Последние новости

29.01.2017
Блокада ударила по Порошенко и Ахметову имеющих сверхприбыли на контрабанде 20:02
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28.01.2017
Союз Обороны Эстонии расскажет жителям Славянска и Краматорска как организована добровольная оборона Эстонии 14:29
Украина сегодня отмечает юбилей госфлага 11:47
С февраля ожидается подорожание мобильной связи 11:46
27.01.2017
Луценко анонсировал начало суда над Януковичем 15:25
Украинцы получат новые платежки за газ 14:39
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В Винницкой области начался Медицинский майдан 11:05
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Краматорские новости

29.01.2017
В Краматорске помянули подвиг героев Крут факельным шествием 20:09
На центральной площади Краматорска военные провели флешмоб 17:50
неизвестность в детских садах! 15:57
Информация о плановых отключениях «Краматорского РЭС» на 30.01.2017 11:17
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В Краматорске пройдет факельное шествие в память героев Крут 11:42
27.01.2017
Зачем нам такие маршрутные такси? 18:36
Как в Краматорске попасть без прописки к врачу? 16:06
Дело о прибавках к зарплате для начальства Краматорска начнут слушать 15 февраля 16:00
В Краматорске автомобиль сбил женщину 15:18
Благодарность ЭМСС 15:08
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В Краматорске помянули подвиг героев Крут факельным шествием

В Краматорске помянули подвиг героев Крут факельным шествием

Вечером 29 января в Краматорске прошло факельное шествие памяти героев Крут.    Подобного зрелища Краматорск в своей истории, пожалуй, еще не видел. Несколько сотен участников, в подавляющем большинстве - молодые люди - отметили подвиг таких же...

29.01.2017
Больше в разделе: Новости Краматорска

неизвестность в детских садах!

здавствуйте!а подскажите пожалуйста,кто должен обеспечивать пищеблоки в детских садах необходимым инвентарем и посудой?у нас в саду потекла кастрюля,она стоит 500 гривен-где взять денег?нужно заменить в саду ведра для раздачи пищи-за кааие деньги это делать?10 групповых ведер и 10 на пищеблоке,одно...

29.01.2017
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Блокада ударила по Порошенко и Ахметову имеющих сверхприбыли на контрабанде

Блокада ударила по Порошенко и Ахметову имеющих сверхприбыли на контрабанде

Герои АТО и участники  «блокады» контрабандной  дороги в Луганской области заявляют о  перемещении спецподразделений для силового разгона акции по блокаде контрабандных зон через которые  администрация Порошенко зарабатывала миллиарды долларов все эти 3 года кровопролитной войны в Украине. «Информация волонтеров о перемещении спецподразделений...

29.01.2017
Больше в разделе: Новости региона

Институт нацпамяти хочет сделать 9 марта выходным

Институт нацпамяти хочет сделать 9 марта выходным

Вместо женского дня выходной хотят переместить на день рождения Шевченко. В Институте нацпамяти объяснили свое предложение по деккомунизации праздников. Как написал директор Института национальной памяти Владимир Вятрович, предлагается не отменить празднование в Украине 8 марта, 1 и 9 мая, а просто...

29.01.2017
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такси1568
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Китай может помочь с Донбассом - Порошенко

Китай может помочь с Донбассом - Порошенко

Главы Украины и КНР встретились на полях форума в Давосе. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Китай будет содействовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он заявил на встрече с главой КНР Си Цзиньпином на полях Всемирного экономического форума в...

17.01.2017
Больше в разделе: Политика

Повышение минималки увеличит инфляцию на 1% - НБУ

Повышение минималки увеличит инфляцию на 1% - НБУ

ВВП должно увеличиться на 0,5%, считают в ведомстве. При повышении минимальной заработной платы инфляция увеличится на 1%. В то же время ВВП Украины повысится на 0,5%. Об этом заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий в интервью ЛІГА.net. "Повышение минималки имеет двоякий эффект. С...

23.01.2017
Больше в разделе: Экономика

В Киеве у безработной украли миллион долларов – СМИ

В Киеве у безработной украли миллион долларов – СМИ

Есть данные, что обокрали хозяйку магазина Сана Хант. Жительница Печерского района столицы (1961 года рождения) заявила, что из ее квартиры вынесли 300 тысяч евро и 750 тысяч долларов. Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на источник в Нацполиции. Женщина без постоянного места...

25.10.2016
Больше в разделе: Общество

Дело по панамским офшорам приостановили

Дело по панамским офшорам приостановили

Панамская прокуратура не будет расследовать скандальные документы. Расследование дела о "панамском досье" приостановлено прокуратурой Панамы, сообщает Би-Би-Си. Как было сказано на пресс-конференции, основанием для приостановки расследования стал вопрос о законности этих действий, решение по этому вопросу должен принять Верховный суд. Напомним, ранее власти...

25.01.2017
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Роман Доник: эта война - не последняя, но мы обречены на успех

Роман Доник: эта война - не последняя, но мы обречены на успех

Идея записать интервью с одним из самых известных украинских волонтеров - харьковским бизнесменом Романом Доником, появилась у меня давно. Ведь помощью украинской армии он занялся с первых дней войны. А значит, лучше многих может проанализировать, как менялось волонтерское движение со...

24.03.2016
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Фирма Amazon придумала управление автономными потоками

Тема автономного движения привлекает всё больше компаний (Uber, Google). Последний пример — Panasonic, показавший прототип салона такого автомобиля и представивший будущее подобного транспорта. Теперь вот и Amazon. Специалисты компании Amazon уверяют, что для нынешних автономных транспортных...

26.01.2017
Больше в разделе: Авто

Катастрофа самолета в Киргизии: уже 35 жертв

Катастрофа самолета в Киргизии: уже 35 жертв

Boeing 747 разрушил десятки домов, поэтому количество погибших может существенно вырасти. Количество погибших на месте крушения грузового самолета Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines в районе бишкекского аэропорта Манас выросло до 35 человек, среди них шесть детей. Об этом пишет АКИpress со...

16.01.2017
Больше в разделе: Происшествия и криминал

Китай показал ударный беспилотник

Китай показал ударный беспилотник

Беспилотный бомбардировщик Lijan ("Острый меч") занял второе место в Национальном конкурсе достижений научно-технического прогресса КНР и уже через два года поступит на вооружение. Новый китайский беспилотный летательный аппарат разработан авиационной корпорацией Hongdu и построен силами государственной авиастроительной корпорации AVIC. Боевой дрон сконструирован по схеме...

27.01.2017
Больше в разделе: Наука и технологии

Владимир шокирует всех в бою против Джошуа - тренер Кличко

Владимир шокирует всех в бою против Джошуа - тренер Кличко

Второй тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир пообещал, что чемпиону мира по версии IBF в супертяжелом весе британцу Энтони Джошуа прийдется несладко в будущем бою против нашего боксера. Об этом сообщает портал Вoxingnews. "Владимир Кличко будет очень хорошо подготовлен, когда он...

23.01.2017
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Какой день выбрать для свадьбы в 2017 году

Какой день выбрать для свадьбы в 2017 году

Несмотря на то, что свадебный сезон-2016 еще в полном разгаре, будущие молодожены уже вовсю начинают присматриваться к датам на следующий год. Казалось бы, ну к чему такая спешка? На самом же деле выбрать благоприятные дни для свадьбы в 2017 году...

04.10.2016
Больше в разделе: Он + Она

В соцсети выложили пародию на "50 оттенков серого" с Ольгой Фреймут

В соцсети выложили пародию на

В Черкассах пофантазировали, что было бы, если в фильме "50 оттенков серого" снялся мэр города Анатолий Бондаренко и известная телеведущая Ольга Фреймут

23.01.2017
Больше в разделе: Курьёзы

Зимняя одежда для малышей: советы как выбрать

Зимняя одежда для малышей: советы как выбрать

Чтобы наслаждаться зимними прогулками и не мерзнуть, важно правильно одеваться. Предлагаем несколько советов, как правильно выбрать одежду для малышей, которые недавно научились ходить и не хотят всю прогулку сидеть в колясках. Термобелье Главная функция термобелья - это отводить влагу и сохранять...

23.01.2017
Больше в разделе: Дети

Как правильно одеваться в морозы, чтобы не заболеть

Как правильно одеваться в морозы, чтобы не заболеть

Как правильно одеваться в морозы, чтобы не заболеть Одежда, которую вы носите зимой,  должна быть не только красивой и модной, в первую очередь, она должна быть комфортной и защищать от мороза и ветра. Некоторую одежду просто противопоказано носить зимой,  а  искусственные...

23.01.2017
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В пустыне Сахара впервые за 40 лет выпал снег

В пустыне Сахара впервые за 40 лет выпал снег

Фотографу-любителю удалось запечатлеть редкое явление. В пустыне Сахара в впервые за почти 40 лет выпал снег. Запечатлеть это редкое явление удалось фотографу-любителю Кариму Бушетата, сообщает The Independent. Фотограф сделал снимки в понедельник в небольшом алжирском городе Айн Сефра, который находится в Атласских горах...

22.12.2016
Больше в разделе: Фото

В Сети показали мощь украинского штурмовика Су-25

Украинский самолет Су-25 произвел пуски ракет по учебным целям. В Сети появилось видео, на котором запечатлели авиаудары самолета Су-25 Вооруженных сил Украины по учебным целям. Скорее всего, видеозапись снята камерами наблюдения, которые установлены на одноместный бронированный штурмовик Су-25, запускавший ракеты Х-25МЛ. В комментариях к...

20.12.2016
Больше в разделе: Видео

Вот как в Китае поступают с любовницами мужа. А люди просто стоят и глазеют…(18+)

38-летняя Линь Яо Ли, ничего не подозревая, возвращалась домой из центра города Пуянг, Китай. Но тут откуда не возьмись на нее напали четыре женщины. Эти женщины хотели одного и того же – наказать предполагаемую любовницу одного из мужей. Женщины сначала порвали...

15.04.2016
Больше в разделе: 18+

5 лучших кардио нагрузок для женщин

5 лучших кардио нагрузок для женщин

Кардио - средство номер один для быстрого жиросжигания, а также для поддержания тонуса тела. Девушки ничего не знающие про кардио, не могут выбирать для себя подходящую нагрузку.  О 5 лучших кардио для девушки, и пойдет речь в статье. 1. Ходьба в быстром...

23.01.2017
Больше в разделе: Женский клуб

Церемонию открытия Евровидения проведут в в Софийском соборе

Церемонию открытия Евровидения проведут в в Софийском соборе

Церемонию открытия Евровидения-2017 планируют провести на территории комплекса Софийского собора. Об этом организаторы песенного конкурса сообщили во время рабочей встречи.  Перед церемонией участники конкурса пройдут по Красной дорожке, которую расстелят на Софийской площади и которая будет вести в Софийский собор.   Заместитель председателя...

06.10.2016
Больше в разделе: Шоу

Порадуйте своего мужчину и близких: куриный маффин с сыром

Порадуйте своего мужчину и близких: куриный маффин с сыром

Куриный маффин с сыром отличная закуска, которая готовится за 40-45 минут. Выглядит оригинально, несложное исполнение, отлично подойдет для званого ужина. Такие маффины нравятся детям. Они расходятся очень быстро. Вкусные, питательные, сочные, словом, это блюдо обречено стать любимым.Ингредиенты (на 12 маффинов)-...

07.10.2016
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