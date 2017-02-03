Поиск по сайту

Правительство Великобритании опубликовало на своем сайте "Белую книгу", в которой изложен план по выходу Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом сообщает ВВС. "В "Белой книге" изложены 12 принципов правительства (по Brexit. - Ред.), среди которых контроль за миграцией и взятия под...

02.02.2017

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