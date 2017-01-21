Поиск по сайту

Команда Трампа сообщила о ключевых моментах деятельности на ближайшие четыре года. После приведения к присяге 45-го президента США Дональда Трампа Белый дом опубликовал программу новой администрации. Согласно документу, приоритетом новой администрации США будет уничтожение террористической группировки "Исламское государство" и для этого потребуются коалиционные действия. Также...

21.01.2017

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