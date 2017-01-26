Поиск по сайту

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Спасатели освобождают машины из сугробов, метеослужбы обещают ухудшения

26 Январь 2017

В Краматорске депутаты не дали землю под гаражи участникам АТО

26 Январь 2017

Кадровые вопросы в медицине Краматорска

26 Январь 2017

Краматорчане зажгли огни памяти на меловой горе

26 Январь 2017

В Краматорске сбили пешехода и легковушка столкнулась с троллейбусом

26 Январь 2017

Как избежать осложнений гриппа

26 Январь 2017

  • Спасатели освобождают машины из сугробов, метеослужбы обещают ухудшения

    26 Январь 2017

  • В Краматорске депутаты не дали землю под гаражи участникам АТО

    26 Январь 2017

  • Кадровые вопросы в медицине Краматорска

    26 Январь 2017

  • Краматорчане зажгли огни памяти на меловой горе

    26 Январь 2017

  • В Краматорске сбили пешехода и легковушка столкнулась с троллейбусом

    26 Январь 2017

  • Как избежать осложнений гриппа

    26 Январь 2017

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Выбыл главный претендент на должность шефа полиции 10:22
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Краматорские новости

Сегодня
Спасатели освобождают машины из сугробов, метеослужбы обещают ухудшения 11:48
В Краматорске депутаты не дали землю под гаражи участникам АТО 11:45
Кадровые вопросы в медицине Краматорска 11:23
Краматорчане зажгли огни памяти на меловой горе 11:16
В Краматорске сбили пешехода и легковушка столкнулась с троллейбусом 10:56
Как избежать осложнений гриппа 8:37
КМРТС отключили отопление 7:26
25.01.2017
Двое Краматорчан везли контрабандные сигареты на 1 млн. гривен 23:09
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Спасатели освобождают машины из сугробов, метеослужбы обещают ухудшения

Спасатели освобождают машины из сугробов, метеослужбы обещают ухудшения

На дорогах сложилась опасная ситуация в связи с неблагоприятными погодными условиями Вчера в 22:55 на дороге Краматорск – Александровка, на выезде из города Краматорск спасатели с помощью автоцистерны и буксировочного троса вытащили из снежного сугроба легковой...

26.01.2017
Больше в разделе: Новости Краматорска

КМРТС отключили отопление

Сегодня утром жителей Даманского (абонентов КМРТС) ждал большой сюрприз: проснувшись, мы обнаружили, что отопления нет. И это при том, что сегодня ожидается сильное похолродание до -25!!! Как по заказу...  Как оказалось то ли на котельной, то ли на теплотрассе авария. Когда...

26.01.2017
Больше в разделе: Народная новость

Как Блок Петра Порошенко превращается в Блок Юры Енакиевского.

Как Блок Петра Порошенко превращается в Блок Юры Енакиевского.

Продолжаю наблюдать за тем, как Блок Петра Порошенко постепенно превращается в Блок Юрия Иванющенко. Зрелище это вызывает у меня смешанные чувства. С одной стороны мне грустно, потому что я сам имел несчастье когда-то состоять в БПП. С другой стороны происходящее...

25.01.2017
Больше в разделе: Новости региона

Украина вновь увеличила отбор газа из хранилищ

Украина вновь увеличила отбор газа из хранилищ

Запасы активно расходуются из-за начавшегося похолодания. Украина увеличила отбор газа из хранилищ на 42% – до 78 млн. кубометров в сутки. Как сообщает Укртрансгаз, это связано с резким похолоданием, которое началось в середине текущей недели. "Данный режим отбора газа является абсолютно оптимальным,...

26.01.2017
Больше в разделе: Новости Украины

такси1568
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  • Блоги

Китай может помочь с Донбассом - Порошенко

Китай может помочь с Донбассом - Порошенко

Главы Украины и КНР встретились на полях форума в Давосе. Президент Украины Петр Порошенко надеется, что Китай будет содействовать мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он заявил на встрече с главой КНР Си Цзиньпином на полях Всемирного экономического форума в...

17.01.2017
Больше в разделе: Политика

Повышение минималки увеличит инфляцию на 1% - НБУ

Повышение минималки увеличит инфляцию на 1% - НБУ

ВВП должно увеличиться на 0,5%, считают в ведомстве. При повышении минимальной заработной платы инфляция увеличится на 1%. В то же время ВВП Украины повысится на 0,5%. Об этом заявил замглавы Нацбанка Олег Чурий в интервью ЛІГА.net. "Повышение минималки имеет двоякий эффект. С...

23.01.2017
Больше в разделе: Экономика

В Киеве у безработной украли миллион долларов – СМИ

В Киеве у безработной украли миллион долларов – СМИ

Есть данные, что обокрали хозяйку магазина Сана Хант. Жительница Печерского района столицы (1961 года рождения) заявила, что из ее квартиры вынесли 300 тысяч евро и 750 тысяч долларов. Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на источник в Нацполиции. Женщина без постоянного места...

25.10.2016
Больше в разделе: Общество

Дело по панамским офшорам приостановили

Дело по панамским офшорам приостановили

Панамская прокуратура не будет расследовать скандальные документы. Расследование дела о "панамском досье" приостановлено прокуратурой Панамы, сообщает Би-Би-Си. Как было сказано на пресс-конференции, основанием для приостановки расследования стал вопрос о законности этих действий, решение по этому вопросу должен принять Верховный суд. Напомним, ранее власти...

25.01.2017
Больше в разделе: Новости в мире

Роман Доник: эта война - не последняя, но мы обречены на успех

Роман Доник: эта война - не последняя, но мы обречены на успех

Идея записать интервью с одним из самых известных украинских волонтеров - харьковским бизнесменом Романом Доником, появилась у меня давно. Ведь помощью украинской армии он занялся с первых дней войны. А значит, лучше многих может проанализировать, как менялось волонтерское движение со...

24.03.2016
Больше в разделе: Блоги

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Фирма Amazon придумала управление автономными потоками

Тема автономного движения привлекает всё больше компаний (Uber, Google). Последний пример — Panasonic, показавший прототип салона такого автомобиля и представивший будущее подобного транспорта. Теперь вот и Amazon. Специалисты компании Amazon уверяют, что для нынешних автономных транспортных...

26.01.2017
Больше в разделе: Авто

Катастрофа самолета в Киргизии: уже 35 жертв

Катастрофа самолета в Киргизии: уже 35 жертв

Boeing 747 разрушил десятки домов, поэтому количество погибших может существенно вырасти. Количество погибших на месте крушения грузового самолета Boeing 747 авиакомпании Turkish Airlines в районе бишкекского аэропорта Манас выросло до 35 человек, среди них шесть детей. Об этом пишет АКИpress со...

16.01.2017
Больше в разделе: Происшествия и криминал

НАСА представило видео «посадки» на Плутон в цвете

НАСА представило видео «посадки» на Плутон в цвете

Во время сближения с Плутоном аппарату «Новые горизонты» удалось сделать множество снимков с близкого расстояния. Сейчас из них смонтирован небольшой видеоролик, позволяющий представить посадку на карликовую планету. Автоматическая межпланетная станция New Horizons («Новые горизонты») покинула Землю в 2006 году. Ее первыми задачами был сбор информации о Плутоне и его естественном...

23.01.2017
Больше в разделе: Наука и технологии

Владимир шокирует всех в бою против Джошуа - тренер Кличко

Владимир шокирует всех в бою против Джошуа - тренер Кличко

Второй тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир пообещал, что чемпиону мира по версии IBF в супертяжелом весе британцу Энтони Джошуа прийдется несладко в будущем бою против нашего боксера. Об этом сообщает портал Вoxingnews. "Владимир Кличко будет очень хорошо подготовлен, когда он...

23.01.2017
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Какой день выбрать для свадьбы в 2017 году

Какой день выбрать для свадьбы в 2017 году

Несмотря на то, что свадебный сезон-2016 еще в полном разгаре, будущие молодожены уже вовсю начинают присматриваться к датам на следующий год. Казалось бы, ну к чему такая спешка? На самом же деле выбрать благоприятные дни для свадьбы в 2017 году...

04.10.2016
Больше в разделе: Он + Она

В соцсети выложили пародию на "50 оттенков серого" с Ольгой Фреймут

В соцсети выложили пародию на

В Черкассах пофантазировали, что было бы, если в фильме "50 оттенков серого" снялся мэр города Анатолий Бондаренко и известная телеведущая Ольга Фреймут

23.01.2017
Больше в разделе: Курьёзы

Зимняя одежда для малышей: советы как выбрать

Зимняя одежда для малышей: советы как выбрать

Чтобы наслаждаться зимними прогулками и не мерзнуть, важно правильно одеваться. Предлагаем несколько советов, как правильно выбрать одежду для малышей, которые недавно научились ходить и не хотят всю прогулку сидеть в колясках. Термобелье Главная функция термобелья - это отводить влагу и сохранять...

23.01.2017
Больше в разделе: Дети

Как правильно одеваться в морозы, чтобы не заболеть

Как правильно одеваться в морозы, чтобы не заболеть

Как правильно одеваться в морозы, чтобы не заболеть Одежда, которую вы носите зимой,  должна быть не только красивой и модной, в первую очередь, она должна быть комфортной и защищать от мороза и ветра. Некоторую одежду просто противопоказано носить зимой,  а  искусственные...

23.01.2017
Больше в разделе: Здоровье

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В пустыне Сахара впервые за 40 лет выпал снег

В пустыне Сахара впервые за 40 лет выпал снег

Фотографу-любителю удалось запечатлеть редкое явление. В пустыне Сахара в впервые за почти 40 лет выпал снег. Запечатлеть это редкое явление удалось фотографу-любителю Кариму Бушетата, сообщает The Independent. Фотограф сделал снимки в понедельник в небольшом алжирском городе Айн Сефра, который находится в Атласских горах...

22.12.2016
Больше в разделе: Фото

В Сети показали мощь украинского штурмовика Су-25

Украинский самолет Су-25 произвел пуски ракет по учебным целям. В Сети появилось видео, на котором запечатлели авиаудары самолета Су-25 Вооруженных сил Украины по учебным целям. Скорее всего, видеозапись снята камерами наблюдения, которые установлены на одноместный бронированный штурмовик Су-25, запускавший ракеты Х-25МЛ. В комментариях к...

20.12.2016
Больше в разделе: Видео

Вот как в Китае поступают с любовницами мужа. А люди просто стоят и глазеют…(18+)

38-летняя Линь Яо Ли, ничего не подозревая, возвращалась домой из центра города Пуянг, Китай. Но тут откуда не возьмись на нее напали четыре женщины. Эти женщины хотели одного и того же – наказать предполагаемую любовницу одного из мужей. Женщины сначала порвали...

15.04.2016
Больше в разделе: 18+

5 лучших кардио нагрузок для женщин

5 лучших кардио нагрузок для женщин

Кардио - средство номер один для быстрого жиросжигания, а также для поддержания тонуса тела. Девушки ничего не знающие про кардио, не могут выбирать для себя подходящую нагрузку.  О 5 лучших кардио для девушки, и пойдет речь в статье. 1. Ходьба в быстром...

23.01.2017
Больше в разделе: Женский клуб

Церемонию открытия Евровидения проведут в в Софийском соборе

Церемонию открытия Евровидения проведут в в Софийском соборе

Церемонию открытия Евровидения-2017 планируют провести на территории комплекса Софийского собора. Об этом организаторы песенного конкурса сообщили во время рабочей встречи.  Перед церемонией участники конкурса пройдут по Красной дорожке, которую расстелят на Софийской площади и которая будет вести в Софийский собор.   Заместитель председателя...

06.10.2016
Больше в разделе: Шоу

Порадуйте своего мужчину и близких: куриный маффин с сыром

Порадуйте своего мужчину и близких: куриный маффин с сыром

Куриный маффин с сыром отличная закуска, которая готовится за 40-45 минут. Выглядит оригинально, несложное исполнение, отлично подойдет для званого ужина. Такие маффины нравятся детям. Они расходятся очень быстро. Вкусные, питательные, сочные, словом, это блюдо обречено стать любимым.Ингредиенты (на 12 маффинов)-...

07.10.2016
Больше в разделе: Кулинария